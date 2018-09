Frosinone, raid razzisti contro i migranti: denunciati tre studenti. ​In casa mazze da baseball, proiettili e armi

I tre, assistiti dagli avvocati Giuseppe Spaziani e Pierluca D'Orazio, sono indagati in particolare nell'ambito delle indagini avviate dalla Digos e della Squadra Mobile di Frosinone dopo due episodi di danneggiamento nei centri di accoglienza a Roccasecca e Ceprano.



Nel corso di una perquisizione domiciliare, ai ragazzi sono stati sequestrati a scopo preventivo telefoni cellulari, tablet e computer, anche per verificare la presenza di eventuali filmati delle presunte violenze, oltre a mazze da baseball, proiettili e armi legalmente detenuti.

controdei centri di accoglienza. E' l'accusa rivolta contro tre giovani di Ceprano, in provincia di. Hanno 23 anni e due sono studenti universitari, uno è laureato: sono tutti attivi in associazioni studentesche.LEGGI ANCHEPer loro è scattata la denuncia da parte della polizia. I tre sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, minaccia, stalking percosse, lesioni personali e danneggiamento.