Ragazzino investito davanti alla scuola, è caccia al pirata della strada

Ultimo aggiornamento: 17:39

Stava attraversando la strada per andare a scuola, ma è stato investito da un’auto pirata: a Cassino è caccia al conducente dell’auto che non si è fermato a prestare soccorso.E’ successo nella primissima mattinata di ieri, nella centralissima via XX Settembre, nei pressi della scuola Media Conte, dove un 12enne è rimasto ferito, per fortuna non è grave.I fatti. Mancavano alcuni minuti alle 8, il ragazzino si stava recando a scuola. Si è fermato su un lato di via XX Settembre per attraversare, ma proprio in quel momento è arrivata un’auto che lo ha investito, colpendolo ad una gamba, e lo ha scaraventato a terra. La scena è stata notata da alcuni passanti, i quali sono subito accorsi per sincerarsi delle condizioni di salute del minorenne e soprattutto per soccorrerlo.Tutti i presenti sono andati in soccorso, tranne il conducente dell’auto che ha proseguito la marcia ed ha fatto perdere le sue tracce.Nessuno ha avuto la prontezza di vedere il modello di auto o ancor di più il numero di targa. Certo è che il ragazzino è stato portato in ospedale, medicato è stato giudicato guaribile in alcuni giorni. Tutto sommato, spavento a parte, gli è andata bene.Ora sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cassino, diretti dal capitano Ivan Mastromanno, i quali sono arrivati in via XX Settembre per i rilievi di rito. Hanno ascoltato alcuni presenti, ma le informazioni fornite sono state pochissime. Si cerca l’auto pirata, o presunta tale.I carabinieri del capitano Mastromanno, infatti, sospettano - analizzata la dinamica e il racconto di alcuni presenti - che il conducente dell’auto non si sia accorto di quanto avvenuto e, involontariamente, abbia proseguito la corsa.Anche se la sostanza, almeno formalmente, non cambia: un minorenne è stato investito e i carabinieri cercano l’autore dell’investimento che non si è fermato a prestare soccorso, per cui si spera che, con il passare delle ore, qualcuno, se in buona fede, si faccia vivo.Non è escluso che nelle prossime ore siano acquisite le immagine di alcune telecamere presenti nella zona della scuola Media Conte che potrebbero aver ripreso quanto accaduto.Vincenzo Caramadre