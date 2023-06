Minorenni terribili cercano di rinnovare il loro guardaroba rubando vestiario e scarpe all'outlet di Valmontone . I ragazzini, uno didi 15 anni e l'altro didi 16, sono finiti sotto processo con decreto di giudizio immediato. Ad occuparsi del caso saranno i giudici del tribunale dei Minorenni di Roma. Tutti e due saranno difesi dall'avvocato Fabrizio Ambrosi. I fatti risalgono a qualche tempo fa quando gli adolescenti, entrambi studenti, avevano deciso di recarsi per i loro acquisti al maxi centro commerciale di Valmontone. Ma una volta entrati nei vari negozi di abbigliamento si erano resi conto che i soldi che avevano dietro non sarebbero bastati a far fronte alle loro spese. Così hanno pensato bene di trafugare dei jeans di marca, delle scarpe ed anche delle cuffie per ascoltare la musica. I ragazzini però non avevano fatto i conti con il vigilante che da tempo stava notando i loro movimenti. Quando il sorvegliante si è accorto che i ragazzini stavano occultando la merce nei loro zaini, dopo averli bloccati, ha allertato le forze dell'ordine che hanno fatto scattare la denuncia. La refurtiva si aggira intorno alle 400 euro. Adesso entrambi i ragazzini debbono rispondere del reato di furto con destrezza.

Spetterà adesso al legale difensore cercare di ottenere nei confronti dei loro assistiti la pena più lieve possibile. L'avvocato punterà a dimostrare che si sarebbe trattato soltanto di una bravata. I giovani, che frequentano regolarmente un istituto superiore della provincia ciociara ed anche con un certo profitto, appartengono a famiglie che non hanno mai avuto problemi con la legge. Come in tantissimi altri casi, i genitori facevano i sacrifici per soddisfare i desideri dei figli. Ma mai e poi mai avrebbero immaginato che i ragazzi per un paio di scarpe o un capo di vestiario erano disposti a finire nei guai. Quando i familiari sono stati informati del furto perpetrato dai due minorenni al centro commerciale di Valmontone sono rimasti senza parole. Gli stessi ragazzi, ora che hanno capito la gravità della loro bravata, si sono detti profondamente pentiti per quello che hanno fatto.