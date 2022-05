Giovane uccisa in casa a Frosinone: fermato il fidanzato in spiaggia a Sabaudia in stato confusionale

Una ragazza è stata trovata uccisa nella sua abitazione in piazza Plebiscito a Frosinone e il fidanzato è stato fermato a Sabaudia. Il giovane era semi nudo e in stato confusionale in spiaggia quando è stato fermato dai carabinieri e dalla sua auto si è risaliti alla ragazza. Quando la Polizia - che stava già svolgendo delle verifiche perché non c'erano notizie della ragazza dal giorno precedente - è arrivata nell'abitazione nel centro storico alto lei era già cadavere. E' stata colpita con almeno quindici coltellate al ventre e al torace.

Si sta cercando di ricostruire le ultime ore della coppia, non si esclude che il movente del delitto possa essere ricondotto alla gelosia stando alle prime informazioni che filtrano dagli investigatori. La coppia si era separata di recente e sembra che lei avesse una nuova relazione, tanto che a dare l'allarme è stato il nuovo compagno che non riceveva risposte dalla ragazza.