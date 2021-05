Pontecorvo, ragazza di 16 anni cade dal terzo piano: trasferita a Roma con l'eliambulanza

Cade dal terzo piano: sedicenne elitrasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo nella tarda mattinata di oggi a Pontecorvo, dove una minorenne di origini straniere è caduta dal terzo piano di un palazzo ed è finita nel giardino condominiale.

Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze di salute. È stata trasferita in via precauzionale a Roma. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

