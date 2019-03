Raffiche di vento nella notte: danni a Sora, il corso principale chiuso al traffico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forti raffiche di vento nella notte a Sora. Ancora una volta, come accaduto due settimane fa, si sono registrati danni in tutta la città. In particolare, sono state divelte numerose insegne pubblicitarie e persino il manto erboso del campo di calcio del Panico è stato parzialmente sollevato dal vento. A terra sono finiti rami, vasi e tegole sui marciapiedi e sulle vetture in sosta e si attende la conta dei danni. In queste ore gli operai della comune insieme volontari della Protezione civile stanno effettuando un sopralluogo in città per verificare eventuali situazioni di pericolo. Corso Volsci è chiuso al traffico veicolare per la caduta di molte tegole dagli edifici.«Si invitano i cittadini, a non transitare su questa strada ma laddove fosse strettamente necessario si consiglia di utilizzare il centro della carreggiata», avvisa il sindaco Roberto De Donatis. A causa delle forti raffiche di vento, è operativo, presso la sede della Polizia Locale, il Centro Operativo Comunale (COC). Per qualsiasi necessità è possibile contattare lo 0776831027. Nella giornata odierna il Cimitero comunale resterà chiuso al pubblico.