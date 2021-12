Mercoledì 22 Dicembre 2021, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 08:51

In giro con Green pass falsi: salgono i contagi. Sono nove i nuovi casi nella città di Sora per un totale che è, quindi, di 137 positivi, un numero elevato che dovrebbe spingere ad avere maggior senso di responsabilità. Invece, anche a fronte dei controlli che le forze dell'ordine stanno effettuando in questi giorni, emerge una certa leggerezza nei comportamenti con conseguenze piuttosto gravi per tutti. E della serie "Indovina chi viene a cena" è notizia di ben 22 persone di Sora e dintorni contagiate a seguito di una cena a cui hanno partecipato la scorsa settimana circa 50 persone, tutti sportivi che frequentano la stessa palestra.

I controlli della polizia

E nell'ambito dei controlli sul Green pass emerge una storia curiosa. Gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Sora hanno scoperto che l'autista aveva la certificazione rilasciata a seguito di un tampone scaduto e per questo non più valido mentre uno dei passeggeri ha esibito dal proprio cellulare un Green pass valido ma alla richiesta del documento di identità si è mostrato nervoso riferendo di esserne sprovvisto.

I poliziotti hanno però voluto vederci chiaro ed hanno insistito affinché l'uomo fornisse un documento. A quel punto è stata presentata loro una carta d'identità che però era intestata ad un'altra persona. Alla richiesta di spiegazioni ha riferito che il Green pass che aveva esibito gli era stato dato da un amico di Milano.

L'autista è stato sanzionato per violazione della normativa Covid unitamente al passeggero che è stato anche deferito all''autorità giudiziaria per sostituzione di persona. Anche la ditta di appartenenza del pullman è stata multata per il mancato controllo al momento della partenza.

Gli accertamenti sulla cena

Per quanto riguarda, invece, la cena indigesta è avvenuta la scorsa settimana in un ristorante della provincia e vi hanno preso parte persone provenienti da vari paesi del sorano che frequentano tutti la stessa palestra. Non è chiaro come sia potuto accadere ma, evidentemente, a quella cena hanno preso parte persone che avevano il Covid pur provviste di Green pass. E così si sono infettati in 22. Da accertamenti effettuati successivamente sarebbe emerso anche un altro particolare piuttosto allarmante, se venisse confermato. Al momento si tratta di indiscrezioni ma sembra che qualcuno abbia fornito Green pass falsi anche in questo caso, proprio come accaduto sul pullman. Pare ben tre.

L'appello del sindaco

Non resta quindi che rinnovare, così come fatto da tutti i consiglieri comunali e dal sindaco di Sora Luca Di Stefano in occasione del consiglio comunale di lunedì, l'appello a vaccinarsi ma non per ottenere il Green pass quanto piuttosto per evitare di contagiarsi e di contagiare. La pandemia, infatti, è tutt'altro che sconfitta ed il vaccino - per usare le parole della consigliera Manuela Cerqua pronunciate in aula - risulta ad oggi il metodo più sicuro per prevenire l'infezione a livello individuale; la vaccinazione di massa rappresenta oggi l'unico sistema praticabile per azzerare la circolazione del virus».