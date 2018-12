© RIPRODUZIONE RISERVATA

Radiologia punto e capo, per abbattere le liste di attesa e puntare sulle prestazioni più qualificate. La riorganizzazione della diagnostica per immagini nella Asl di Frosinone è stata illustrata ieri, nel corso di una conferenza stampa, dal commissario straordinario Luigi Macchitella, dal nuovo direttore della UOC di Radiologia dell'ospedale Spaziani di Frosinone, Germano Scevola e dal consulente esterno, il dottor Maurizio Nicolini.IL LAVORO DEL CONSULENTEMacchitella in primo luogo ha parlato dei rinnovo delle attrezzature: «Abbiamo acquistato tre Tac per i presidi di Ceccano, Cassino e Anagni, e preso in affitto sei ecografi, di cui uno di alta fascia».Per la riorganizzazione, ha sottolineato Macchitella, fondamentale è stato il contributo del dottor Nicolini, il consulente voluto dallo stesso commissario: «Malgrado le polemiche ha detto Macchitella ci ha consentito di andare a toccare interessi e abitudini non sempre legittimi che noi avevamo bisogno di scardinare».Ed è stato proprio Nicolini a spiegare nel dettaglio le novità, alcune anche scontate, ma che per lungo tempo sono state disattese. Come l'informatizzazione delle prenotazioni di tutti gli esami, i referti online, la produzione di un documento unico per il consenso informato per tutti i presidi.Ma anche l'organizzazione dei turni che non era unica in tutte le strutture della Asl, spesso anche a beneficio, ha detto Nicolini, di «situazioni di comodo». «Ora invece abbiamo unificato l'orario di tutti i centri di diagnostica per immagini. Abbiamo inoltre rimodulato le agende delle liste per esami diagnostici adottando le direttive sui tempi indicate dalla Regione il che ha comportato un aumento della produttività di circa il 30%».RIDOTTI GLI STRAORDINARISi sta lavorando inoltre per ridurre i costi degli straordinari con un risparmio, per ora, quantificato in 480mila euro. L'eccessivo ricorso agli straordinari, ha detto Nicolini, era causato dal fatto che l'80% dei tecnici non aveva le competenze per utilizzare risonanze e tac, quindi era necessaria la presenza, in regime di straordinario, dei pochi che sapevano utilizzare i macchinari. Per questa ragione sono stati avviati percorsi di aggiornamento professionale che consentiranno di utilizzare tutto il personale nelle turnazioni h24.Infine, i cinque centri di diagnostica per immagini convenzionati sul territorio sono stati inseriti nel sistema Cup per cui la prenotazione delle visite, diversamente dal passato, potrà avvenire direttamente attraverso lo sportello pubblico, andando a coprire un potenziale di circa 33mila prestazioni.In questo modo, ha ribadito Macchitella, entro febbraio-marzo gli arretrati delle liste di attesa (cioè gli esami fissati a mesi di distanza) saranno azzerati e da quel punto si partirà con prenotazioni di esami da svolgere entro i 60 giorni secondo le prescrizioni regionali.PRESTAZIONI PIÙ QUALIFICATEQuesto consentirà anche di focalizzarsi sulle prestazioni più qualificate come la radiologia interventistica, in cui è specializzato il nuovo primario di Radiologia dello Spaziani, il dottore Germano Scevola. Il direttore non ha nascosto le criticità riguardanti la «grave carenza di personale» ma ha aggiunto che i nuovi macchinari (tra cui si attende anche l'acquisto di un altro angiografo) e le assunzioni in arrivo consentiranno di fornire servizi qualificati anche in ambito oncologico riducendo l'esodo dei pazienti verso gli ospedali di altre province. La presenza del nuovo primario ha anche permesso di affrontare le tensioni tra la dirigenza e i radiologi dell'ospedale del capoluogo.«Le difficoltà sono in via di superamento ha detto Scevola - Il clima è cambiato tanto che i medici hanno dato la disponibilità a sospendere le ferie natalizie e a svolgere turnazioni domenicali per abbattere le liste dei pazienti interni».