Raccolta doni per le famiglie, l'iniziativa di solidarietà

Nonostante la sua vita lavorativa ruoti ormai nella capitale, Mery Segneri la brava giornalista di Frosinone non ha mai dimenticato le proprie radici. In questi giorni la conduttrice di Quelle brave ragazze è impegnata in un progetto della Comunità di Sant'Egidio che punta a raccogliere dei doni da consegnare direttamente il 25 dicembre alle famiglie più bisognose della città. «Ogni bambino ha dichiarato Mery Segneri- merita di ricevere un regalo di Natale. Il progetto nasce per questo ma contiamo di raccogliere così tanti doni da poter regalare un sorriso a bambini di tante realtà. Il 25 Dicembre mi occuperò personalmente della consegna dei doni accompagnata dalla famiglia della cartoleria Il Papiro e la Pro Loco di Frosinone. Il tutto potrà essere seguito attraverso i nostri canali social. Il mio invito è quello di partecipare numerosi a questa iniziativa ma nello stesso tempo chiedo di inviarci segnalazioni di bambini che rischiano di rimanere senza dono per questo Natale. Chiunque può scrivermi sui social o contattare Il Papiro e noi ci occuperemo di consegnare il dono. Più regali i riusciremo ad inserire nel nostro sacco e in più case busserò nella nostra città il 24 e 25 Dicembre. Ci tengo a ringraziare la Pro Loco di Frosinone che come sempre ha dimostrato di avere un cuore generoso accogliendo con entusiasmo questa iniziativa».

Per partecipare basta recarsi alla cartoleria Il Papiro di via Marco Minghetti a Frosinone. I titolari non solo hanno accolto questo progetto dal titolo Ogni bimbo è un dono di Dio ma hanno già inserito dei regali in un grande scatolone. A questo da aggiungere che hanno anche deciso di scontare tutta la merce dal 20% al 30% solo esclusivamente a chi acquisterà un regalo per bambini bisognosi. All'interno del negozio si potranno trovare prodotti per la scuola ed il tempo libero per realizzare piccoli o grandi doni. Quello che conta- ha continuato la giornalista frusinate- è trasformarsi tutti in Folletti di Babbo Natale e riempire i nostri bimbi di pacchetti da scartare».

Marina Mingarelli

