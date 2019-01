© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo furto a casa dell’ex deputato Antonello Iannarilli. Il fatto è avvenuto, ieri, verso le 19 nella casa in località Porpuro ad Alatri e a rendersene conto per primo è stato il cognato rincasando. In casa al momento dell’effrazione non c’era nessuno e i malviventi hanno potuto agire indisturbati, distruggendo tutto quello che hanno incontrato nei piani alti della villetta, dove sono le camere da letto e la zona notte. In serata Iannarilli ha commentato: «Sono stanco, dopo il quarto furto in casa in pochi anni. Perciò appoggio in toto la legge sulla legittima difesa». Stesso concetto espresso sulla propria pagina Facebook:L’ultimo colpo ai danni della famiglia Iannarilli era avvenuto poco prima dell’estate anche se il peggiore episodio si è registrato nel novembre del 2015 quando i ladri si sono introdotti in casa mentre la famiglia era riunita per la cena. Questa volta il bottino è magro perché, dopo i vari colpi subiti in casa, Iannarilli e i suoi familiari non hanno più l’abitudine di lasciare gioielli o soldi contanti. Sul posto i carabinieri per i rilievi.