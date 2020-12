Quanto guadagnano gli amministratori di Frosinone?

Chi fa la parte del leone?

Come ogni anno, così come prevede la legge, ecco pubblicata la classifica dei redditi 2020 riferita al 2019. Ancora una volta il primo cittadino, Nicola Ottaviani (nella foto) è primo anche nella dichiarazione dei redditi. Ieri sul sito del comune, nell’ambito dell’amministrazione trasparente, sono stati resi noti i redditi degli amministratori. Il sindaco-avvocato penalista svetta con i suoi 410 mila euro, batte tutti e non c’è proprio partita visto che è seguito, ma solo a debita distanza, dal consigliere di opposizione della lista civica “Frosinone in comune”, Stefano Pizzutelli, commercialista con 178 mila euro.

Poi, nella classifica dei “paperoni” comunali sul podio, c’è il presidente del consiglio-bancario, Adriano Piacentini, con 153 mila euro.

In giunta, invece, è l’assessore-imprenditore Massimiliano Tagliaferri con 124 mila euro ad aggiudicarsi il primato. Quindi è la volta dei politici-medici con il consigliere del Pd, Norberto Venturi, con 118 mila seguito dal primario di pronto soccorso e compagno di partito Fabrizio Cristofari con 115 mila euro.

Sempre in giunta, dopo l’assessore all’ambiente Tagliaferri, c’è l’assessore al Bilancio e farmacista Riccardo Mastrangeli con 82 mila euro seguito da Nohemy Graziani assessore alla polizia locale con oltre 49 mila euro.

I PIÙ POVERI

Gli amministratori che hanno dichiarato di meno sono l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Tagliaferri e l’assessore al Centro Storico, Rossella Testa con 12 mila euro. Tra i consiglieri con i redditi più bassi ci sono prevalentemente giovani: il consigliere del Movimento 5 Stelle, Cristian Bellincampi con appena 1600 euro seguito dal civico Daniele Riggi, Thaira Mangiapelo e Domenico Fagiolo di Fratelli D’Italia con poco più di 6 mila euro l’anno. Il resto della classe politica in media viaggia tra i 30 e i 50 mila euro. Insomma un quadro molto variegato della politica locale dove, ovviamente, a fare la differenza sui redditi non sono tanto i ruoli politici quanto le professioni di ciascuno.



