© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualità dell'aria 2019: Frosinone registra il miglior dato degli ultimi 15 anni e il sindaco Ottaviani canta vittoria. Con 67 giorni di superamento delle soglie di Pm 10 il capoluogo ciociaro batte ogni record positivo da quando ci sono le rilevazioni statistiche dell'Arpa. Basti pensare che è il dato più basso di sempre a fronte degli 82 dello scorso anno e dei 140 del 2006. Per il sindaco di Frosinone è la vittoria di tutti i cittadini. «Il traguardo raggiunto sull'enorme miglioramento della qualità dell'aria dichiara il primo cittadino - è un grande risultato per l'amministrazione comunale, ma soprattutto una vittoria per gli sforzi e la sensibilità dell'intera cittadinanza. I numeri diffusi dall'agenzia regionale relativamente all'anno appena trascorso confermano che è stato intrapreso un percorso virtuoso su cui dobbiamo, tutti insieme, proseguire. I traguardi raggiunti in tal senso non sono avvenuti per mera casualità, ma sono il frutto di una serie di scelte precise. Non esiste, al momento, una soluzione univoca e definitiva alle conseguenze delle emissioni in atmosfera e neppure esiste un pulsante che, premuto, faccia sparire magicamente il particolato. Gli strumenti che abbiamo attualmente a disposizione possono agire parzialmente sul problema, contrastandone aspetti diversi». Il sindaco quindi elenca le attività svolte dall'amministrazione per migliorare il dato ambientale: «Tra le tappe fondamentali che ci hanno condotto a questo risultato, va annoverato senz'altro il trasferimento del deposito Cotral, avvenuto quattro anni fa, dallo Scalo a piazza Pertini, dopo mezzo secolo di permanenza di fronte alla stazione. Contestualmente, l'amministrazione ha fatto richiesta alla Regione perché fosse riqualificato il parco mezzi degli autobus, perché potessero fare ingresso in città solo mezzi a basso impatto ambientale. La flotta del circuito urbano, tutta composta da euro 5, euro 6, a batteria e metano, è uno dei pochi esempi, in Italia centrale, di mobilità davvero ecosostenibile».I CONTROLLIIl sindaco ricorda le migliaia di controlli eseguiti sugli impianti di combustione, l'introduzione della settimana corta, con lo spegnimento delle centrali termiche di circa 50 istituti di istruzione presenti sul territorio, per 48 ore di seguito. «Un provvedimento aggiunge Ottaviani - che scaturisce dalla constatazione che ogni giorno, a fronte di circa 50.000 residenti, entrano in città altre 100.000 persone circa, con il relativo carico emissivo (che va unito a quello derivante dalle combustioni degli impianti di riscaldamento) che comporta un notevole innalzamento dei livelli del Pm 10. Con la settimana corta, invece, sono evidenti i benefici connessi ad una maggiore areazione atmosferica per 48 ore consecutive, grazie alla disattivazione degli impianti termici e alla attenuazione della circolazione stradale per il sabato e la domenica». Cita inoltre le isole pedonali in corso della Repubblica e in via Aldo Moro, le rotatorie nell'intera zona di De Matthaeis.Più prudente il commento del presidente del circolo di Legambiente Frosinone, Stefano Ceccarelli: «Eviterei fossi il sindaco di riportare toni trionfalistici e propagandistici anche perché tutte le misure adottate dall'amministrazione, alcune delle quali fuori di dubbio, da sostenere, hanno un'incidenza minoritaria rispetto al fattore meteorologico. La differenza dei dati di quest'anno con quelli degli altri anni è data sostanzialmente dal mese di novembre, molto piovoso, e dalla seconda quindicina di dicembre, caratterizzata da una ventilazione sostenuta che obiettivamente ha spazzato via le polveri sottili. Senza questo fattore probabilmente non staremo a festeggiare. Sulle isole pedonali sono d'accordo perché camminare vicino ai tubi di scarico delle auto non fa bene, ma il problema si sposta di qualche centinaio di metri. Il trasporto pubblico meno inquinante è un fatto positivo, ma incide molto di meno del parco auto che ogni anno si rinnova».