Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:52

Successo alle Fraschette di Alatri per l'iniziativa di Legambiente 'Puliamo il mondo 2021'. L’iniziativa ha visto protagonista, come da quattro anni ormai, l’associazione di volontariato 'Noi per le Fraschette' che si occupa della tutela della contrada omonima. Ad esprimere soddisfazione per la riuscita e la partecipazione all'evento è il portavoce dell'associazione, Lorenzo Fanfarillo. ”Come è mia consuetudine è doveroso fare i ringraziamenti a tutte le persone che oggi hanno lavorato, speso del loro tempo, messo a disposizione i loro mezzi e le loro forze, ma anche offerto un caffè, un cornetto o un complimento ai nostri volontari, che dopo il quarto anno hanno aderito a una delle tre giornate mondiali di Puliamo il mondo 2021“.

Un evento molto importante per il rispetto dell’ambiente, del territorio, della natura tutta, animali e persone, quando ancora troppe persone incuranti delle conseguenze su clima e salute inquinano gettando a terra dal pacchetto di sigarette, agli pneumatici usati, fino anche a elettrodomestici e rifiuti tossici e pericolosi come vernici, batterie esauste e amianto.

“Vorrei solo ricordare a tutti- continua Fanfarillo- che ogni tipo di rifiuto può essere conferito nelle apposite isole ecologiche che sono presenti nel nostro territorio e che sono due, una a valle Carchera (Cosciano) e una zona Cavariccio (Tecchiena). A tal proposito un particolare ringraziamento va alla ditta De Vizia Transfer e al suo personale che da più di una settimana è stato impegnato a ripulire con mezzi meccanici e uomini una intera area difficile da raggiungere, bonificando n solo quattro ore e mezzo buona parte della strada sp200".

In effetti in soli quattro anni la zona delle Fraschette, dove insiste l'omonimo ex campo di internamento e Profughi, ha riscontrato un grande miglioramento nella bonifica, diventando il simbolo di questo evento per la città di Alatri.

Il ringraziamento dell'associazione va anche al Comune di Alatri, all’ufficio ambiente e ai vigili urbani per aver collaborato concedendo le autorizzazioni necessarie per svolgere il tutto ma anche a Legambiente Anagni che ogni anno è presente con attività per bambini durante la mattinata.