Lesioni gravi, questo il reato per il quale il giudice del tribunale di Frosinone ha condannato a quattro anni e mezzo di pena Luigi Fortuna, il 53enne frusinate padre di Michel, il giovane accusato di aver sferrato il pugno che avrebbe determinato la morte di Emanuele Morganti, il ragazzo di soli venti anni massacrato di botte nel marzo del 2017 davanti ad un locale notturno di Alatri.

Singolare è il fatto che anche Luigi Fortuna, così come il figlio, è stato accusato di aver sferrato un pugno che ha portato il soggetto coinvolto in fin di vita.

In questo caso, va detto, si è potuto parlare di una tragedia sfiorata perchè colui che ha ricevuto quel colpo è riuscito per miracolo a salvarsi.

LA STORIA

I fatti risalgono al 2014. Teatro dell’aggressione lo stadio Stirpe del capoluogo ciociaro dove si stava disputando la partita Frosinone-Lecce. Ad un certo punto, mentre si trovava sulle gradinate laterali, un tifoso aveva rivendicato il posto a sedere che aveva preso Luigi Fortuna. Quest’ultimo, che non voleva assolutamente alzarsi per cedere il sedile all’avente diritto, aveva cominciato a discutere animatamente. Ma dalle parole grosse il 53enne è passato ai fatti sferrando un pugno sulla testa del tifoso lasciandolo a terra.

Trasportato dai medici dell’ambulanza del 118 presso l’ospedale frusinate, l’uomo che era poi entrato in coma, ed era stato successivamente trasferito presso il policlinico Umberto I di Roma dove è rimasto in stato di incoscienza per oltre venti giorni.

IN SALA RIANIMAZIONE

Per tutto quel tempo il tifoso era rimasto in sala di rianimazione. Data la gravità della situazione, i medici si erano riservati la prognosi. Il trauma cranico riportato aveva causato lesioni così gravi da determinare nel paziente lo stato di coma.

L.M di 50 anni, vittima dell’aggressione, dopo aver ripreso conoscenza è rimasto in ospedale per un altro mese. La ripresa a causa di quel trauma cranico era stata veramente molto lenta.

I FOTOGRAMMI

Ad incastrare Luigi Fortuna alle sue responsabilità un carabiniere che aveva assistito alla scena ed i fotogrammi estrapolati dalle videocamere che ritraevano il frusinate mentre colpiva il tifoso e la successiva fuga.

A seguito di tali fatti, il padre di Michel, già conosciuto alle forze dell’ordine per una sfilza di illeciti , è finito sul registro degli indagati per il reato di lesioni gravi.

A conclusione delle indagini il gup ha ritenuto che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero fossero sufficienti per trascinare l’uomo alla sbarra. Nei giorni scorsi il giudice del tribunale di Frosinone ha pronunciato la sentenza: quattro anni e mezzo di reclusione.

A questo c’è da aggiungere che la parte civile, rappresentata dall’avvocato Enrico Pavia, ha chiesto per il suo assistito un congruo risarcimento danni. Al momento Fortuna dovrà versare una provvisionale di diecimila euro in attesa della causa civile che si terrà in seguito.

