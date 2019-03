© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Morolo a Gallinaro, da Giuliano di Roma a Castrocielo passando per Isola Liri e Arce. Cinquantasei candidati all’assise provinciale sono tutti consiglieri o assessori provenienti da 43 dei 91 Comuni della Ciociaria. In corsa ci sono anche due sindaci, quelli di Paliano e Piedimonte. Eleggibili, infatti, sono soltanto gli amministratori locali, che, per effetto della legge Delrio, costituiscono anche l’elettorato. Si andrà alle urne con il sistema del voto ponderato che dà maggior forza ai Comuni con più abitanti fino a decrescere per gli altri. Dalla tornata sono esclusi Cassino e Villa Santo Stefano, commissariati. In sostanza il criterio si fonda sulla ripartizione per fasce di popolazione. Ne consegue che sono stati individuati cinque gruppi di Municipi, ciascuno contrassegnato da una scheda di colore diverso: verde, rossa, grigia, arancione e azzurra, per quelli più piccoli. Ad avere più peso per il cosiddetto indice di ponderazione è il capoluogo (lo avrebbe anche Cassino): il voto di ciascun consigliere e del sindaco vale 330. Tradotto: una sola scheda di Frosinone è pari a quelle di un intero Consiglio di un paese montano. Seguono poi le altre fasce di Comuni: quelli da 10mila a 30mila abitanti (sono 9 e l’indice di ponderazione è 228), da 5mila a 10mila (12, valore 129), da 3mila a 5mila (16, quoziente di 70) fino ad arrivare alla platea più corposa che comprende i 52 centri fino a 3mila residenti ( voto che equivale a 34).Lista del Pd: Vincenzo Savo, Domenico Alfieri, Germano Caperna, Ermelinda Costa, Alessandro D’Alessandro, Antonio Di Nota, Fiorella Gazzellone, Massimiliano Quadrini, Tommasina Raponi, Alessandra Sardellitti, Ausilia Vitti e Gianfranco Volante. Lega provincia di Frosinone: Michelina Bevilacqua, Sara Bruni, Andrea Campioni, Angelo Costantini, Sarah Di Pucchio, Maria Giovanna Evangelista, Elvio Giovannelli Protani, Igino Guglielmi, Gianluca Ludovici. Provincia Protagonista: Gioacchino Ferdinandi, Fernando Carnevale, Luca Zaccari, Sergio Iannetta, Riccardo Ambrosetti, Daniele Maura, Lorella Biordi, Lorena De Carolis, Elvira Corsetti, Angelo Cervi, Paula Andreucci, Stefania Furtivo. Progetto Futuro: Gianluca Quadrini, Maria Palleschi, Simona Valente, Diego Lancia, Filippo Colantonio, Ornella Iafrate, Francesco Trina, Danilo Tuffi. Per la Provincia di Frosinone: Rossana Carnevale, Elisabetta Fantini, Angela Lieghio, Marco Corsi, Gianluigi Ferretti, Luciano Iaconelli, Oreste Quatrana, Stefano Belli. Provincia in Comune: Ginevra Veglianti, Martina Bocconi, Francesco Bonanni, Massimo Calicchia, Eugenio Colacicco, Lucia Mastronicola, Luana Sofia, Luigi Vacana, Augusto Vinciguerra.Nella Lega è scoppiato il caso del consigliere comunale di Sora Alessandro Mosticone, che, a sorpresa, all’ultimo, non è stato inserito nella lista del Carroccio, formata soltanto da nove nomi su dodici possibili. «Avevo sottoscritto la candidatura, è incredibile quanto accaduto. Da domani (oggi, NdR) m’incatenerò davanti alla Provincia e inizierò lo sciopero della fame per protesta».