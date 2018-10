Antonio Pompeo (Pd, sindaco di Ferentino), con un’affermazione schiacciante sullo sfidante Tommaso Ciccone (FI, sindaco di Pofi), si conferma presidente della Provincia ottenendo il 60 per cento dei consensi.

In totale al presidente uscente sono andati 547 voti (indice di ponderazione 51768), mentre a Ciccone 372 preferenze (indice ponderazione 34442). Pompeo si è affermato in maniera netta in tutte e cinque le fasce in cui sono stati suddivisi i Comuni in base al numero di abitanti, ad eccezione della fascia verde, quella che comprende i Comuni di Frosinone e Cassino.

