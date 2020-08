Sorpreso mentre stava dando fuoco a una pineta, piromane arrestato nel Cassinate

Un piromane è stato arrestato a Esperia in provincia di Frosinone. L'uomo, un 54enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e le persone, è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo mentre stava appiccando il fuoco ad alcune sterpaglie sulla via Provinciale 159 nelle vicinanze

di una pineta. L'incendio, a causa dell'uso di una tanica di olio motore, si è propagato velocemente fino ad abbracciare un'area di 1.000 metri quadri, ma è stato domato dai vigili del fuoco di Cassino.

L'uomo è finito in manette e sottoposto agli arresti domiciliari. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che alcuni giorni prima aveva anche imbrattato con la vernice spray alcuni sportelli postamat ubicati in Pontecorvo ed Aquino.

