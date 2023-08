Lunedì 14 Agosto 2023, 08:57

Cosa fare a Ferragosto? In Ciociaria l'offerta è ampia. Scopriamola insieme. Partiamo dal Relax. Chi è in cerca di giornate di riposo ha solo l'imbarazzo della scelta tra le bellezze naturalistiche del territorio da nord a sud della provincia.

LA NATURA

GLI SPETTACOLI

Oggi e domani è aperto Il Bosco di Paliano con l'area pic nic con barbecue, l'area giochi per bambini, il campetto volley e calcio, l'area relax e amache, il mini camping per giocare, la biblioteca e la dama gigante, il percorso didattico e favole, biciclette a noleggio. Fino al 16, a Filettino, che mette a disposizione dei visitatori l'incanto del Comune più alto del Lazio con possibilità di escursioni, pic nic tra i boschi e passeggiate a cavallo, torna il mercatino di Ferragosto "Artigianando a Filettino". Per la gioia dei più piccoli, ad Altipiani di Arcinazzo, nel Comune di Trevi nel Lazio, è aperto il parco avventura "Altipiani Adventures" con tanti percorsi per tutte le età, giochi, area pic nic. Al rifugio "Viperella" a Campo Staffi possibilità di passeggiate nella natura e anche di provare l'arrampicata. Ma si può anche fare una passeggiata a Campo Catino. In tutti i casi si gode del refrigerio dello stare in quota e si può fare una bella scampagnata. Da non perdere una passeggiata al lago di Posta Fibreno.

Chi ha scelto la cittadina termale di Fiuggi per trascorrere il Ferragosto, domani sera, in piazza Spada, potrà assistere gratuitamente allo spettacolo de I Gemelli di Guidonia per trascorrere un'ora e mezza di comicità e buona musica condite da gag e grande coinvolgimento del pubblico. Stasera, invece, all'Officina della Memoria, Gran Galà della lirica con una serata dedicata alla voce dei due mondi, Enrico Caruso, per i 150 anni dalla nascita.

Ferragosto in piazza a Casalvieri in occasione del Summer Festival in compagnia degli Zero Assoluto che si esibiranno domani, alle 21.30 in piazza San Rocco. Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci si sono conosciuti sui banchi del liceo e hanno deciso di intraprendere la carriera musicale formando il gruppo pop degli Zero Assoluto. Il successo è arrivato nel 2005 con il brano "Semplicemente" .

Mercoledì sera, in occasione de La Panarda, manifestazione tradizionale che si svolge ogni anno a Villa Santo Stefano, concerto dei Ricchi e Poveri in piazza Umberto I.

A Paliano stasera, alle 21.30, in piazza XVII Martiri, si esibisce la cover band di Laura Pausini "Bellissimo così" e domani sera musica popolare con gli Hernicantus.

A Veroli in occasione dei festeggiamenti civili per il patrono, San Rocco, serata danzante domani con gli Amasud. Ad Arpino, in occasione della festa dell'Assunta, concerto domani alle 21,30 in piazza de "Le orme dei Pooh".

LA TRADIZIONE

Chi trova diletto a mettere indietro le lancette del tempo, magari accompagnandole da un velo di mistero, potrà fare un salto a Colle San Magno per vivere un 15 di agosto diverso e accattivante. Dalle 19 di domani fino a tarda notte nel comune a sud-est del capoluogo si terrà infatti l'evento Mysterium, con spettacoli di fuoco, canto delle streghe, giullari di corte, giochi medievali, stand di arti e mestieri, tiro con l'arco, lezioni di scherma storica, e un percorso enogastornomico a tema. Il centro storico di Colle San Magno farà da cornice a sensazionali spettacoli di fuoco, giochi medievali, tiro con l'arco e tanto altro. La serata sarà allietata da dame e cavalieri in abiti medievali.

A Ferentino per domani la Lega Ernica "Veicolando", passeggiata d'arte per fare un viaggio plurisecolare e ammirare uno dei più bei pezzi di argenteria, realizzato in Italia, nel secolo XVII. Si partirà da piazzale Collepero alle 10. Il costo della visita guidata è di 8 euro a persona, gratuita per i ragazzi minori di anni 10, dagli 11 ai 18 anni si paga 4 euro a persona. In occasione dei due tour è previsto l'ingresso al museo diocesano di Ferentino con 1 euro di contributo per l'ingresso. È indispensabile la prenotazione. Per informazioni e prenotazione visite guidate: info@legaernica.it

Sempre a Ferentino nel giorno di Ferragosto alle 20 in Cattedrale si terrà la Messa con a seguire la processione con la reliquia del Patrono. Il giorno successivo, mercoledì 16, il clou religioso con dalle 20 la Santa Messa in piazza Duomo e a seguire la processione con la Statua di Sant'Ambrogio portato a spalla da decine di incollatori per le strade della città. Dalle 23.30 musica e balli al Vascello con Dj Festone. Anche a Vico nel Lazio Ferragosto è all'insegna dei festeggiamenti per il compatrono San Rocco.

ARTE E STORIA

La Certosa di Trisulti (foto) rimane aperta ed è visitabile anche a Ferragosto. Le visite sono libere (quella guidata solo nei fine settimana) con accesso dalle 10 alle 13 (alle 13.30 si chiude) e dalle 14.30 alle 17.30 (alle 18 si chiude).

I visitatori avranno anche l'opportunità di ammirare "La Testa anatomica di Filippo Balbi", la prestigiosa mostra organizzata dall'Associazione Gottifredo e allestita nel refettorio del monastero (è stata inaugurata lo scorso 5 agosto). Il quadro, realizzata dal pittore napoletano Filippo Balbi, è una tavola a olio che ebbe il suo battesimo nell'Esposizione internazionale di Parigi del 1855. Il quadro rappresenta un cranio in cui ossa e muscoli della testa sono raffigurati con corpi avvinghiati l'uno all'altro.

Per immergersi nella vita benedettina è possibile visitare l'Abbazia di Montecassino che è aperta dalle 9,30 alle 18,30, orario nel quale è possibile visitare anche il museo. Le funzioni religiose sono in programma alle 10,30 e alle 12.

Anche l'abbazia di Casamari è visitabile a Ferragosto, con ingresso dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le funzioni religiose sono alle 7; 8,30; 10,00; 11,30 e 18. Prima di questa liturgia si recitano i vespri, alle 17,30. A Casamari funziona anche la "farmacia" dove è possibile acquistare i prodotti realizzati sempre dai cistercensi secondo antiche ricette. Osserva gli stessi orari di apertura dell'abbazia.