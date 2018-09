Pronto soccorso, pronte le delibere per 9 Comuni

di Paolo Carnevale

Si è tenuta ieri mattina ad Anagni una riunione tra i sindaci di nove comuni della zona nord della provincia di Frosinone interessati alla sorte dell'ex ospedale di Anagni. L'incontro è servito a mettere a punto una delibera che sarà poi discussa e, presumibilmente, approvata, nei vari consigli comunali straordinari che verranno convocati nei prossimi giorni nelle varie città.

Entra quindi nel vivo la strategia per la riapertura del pronto soccorso dell' ex ospedale di Anagni messa a punto nei giorni successivi alla manifestazione organizzata lo scorso 2 agosto a favore della sanità locale.

Una manifestazione, come si ricorderà, nata in seguito alla protesta causata la morte della signora Ascenzi, avvenuta per shock anafilattico in seguito alla puntura di un calabrone proprio nel giorno in cui veniva chiuso il Punto di primo intervento dopo l'apertura del Presidio ambulatoriale territoriale. Come già anticipato nei giorni scorsi, ieri il sindaco di Anagni Daniele Natalia ha reso noto di aver tenuto presso la sala gialla del comune una riunione con i sindaci dei comuni interessati. «È stata- ha detto il primo cittadino-, una riunione tecnica, nella quale abbiamo messo a punto le bozze della delibera che adesso verrà presentata nei vari consigli comunali». L'obiettivo è quello di far approvare la delibera nei rispettivi consigli, per poi poter mandare il tutto in Regione. In modo da poter chiedere con forza più sanità in zona. «Quello che è necessario però far capire-ha detto ancora il sindaco-, è che non ci fermiamo alla semplice battaglia per la riapertura del punto di primo intervento, ma vogliamo che torni un vero pronto soccorso, che è quello di cui ha bisogno la nostra zona».

Plauso per l'iniziativa del sindaco è arrivato anche dalle forze dell'opposizione. Nello Di Giulio, responsabile di Anagni cambia Anagni, ha esortato il proprio sindaco a non fermarsi a questa iniziativa, ma a farla andare avanti. Con toni simili si è espresso ieri anche Sandro Compagno, responsabile dell'associazione Diritto alla Salute . Per Compagno «quella di Natalia è un'ottima iniziativa; ma adesso bisogna andare avanti e non fermarsi neanche alla Regione Lazio. E' a Roma, presso il ministero dell'economia, che bisogna arrivare per tornare ad ottenere una sanità degna di questo nome».



Giovedì 6 Settembre 2018



