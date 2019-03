Pronto soccorso, accessi in aumento: 7mila in più in un anno, ma restano le carenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano gli accessi ai Pronto soccorso degli ospedali della provincia di Frosinone, in particolare quelli di Sora e Cassino, anche se è lo “Spaziani” di Frosinone a registrare i numeri più alti: in media 211 pazienti al giorno, 9 all’ora.I dati emergono dal piano annuale sul Rischio Clinico approvato in questi giorni dalla Asl locale, un documento che serve a mettere a punto le procedure per contenere gli incidenti sanitari.Il piano si sofferma anche sul volume di attività degli ospedali della provincia. Numeri dai quali emerge chiaramente l’enorme mole di lavoro, soprattutto dei Pronto soccorso. Lavoro che è aumentato rispetto allo scorso anno nonostante i progetti messi a punto dalla Asl (Ambufest, Pat e così via), con il coinvolgimento dei medici di base, per sfoltire gli accessi dei codici meno gravi, quelli bianchi e verdi.Complessivamente nel 2018 gli accessi ai Pronto soccorso sono stati 148.603, circa 7mila in più rispetto all’anno precedente. È il polo Frosinone-Alatri a farla da padrone con 77.038 accessi, poco meno di un migliaio in più rispetto al 2017.L’aumento più consistente si è invece registrato al Pronto soccorso di Cassino dove l’anno scorso gli accessi sono stati 42.394, circa 3.600 in più rispetto al 2017. Dato non trascurabile anche a Sora: l’anno scorso gli accessi sono stati 29.171, oltre 2mila in più rispetto al 2017.Numeri importanti soprattutto se messi in rapporto all’arcinota carenza sia di organico sia che di posti letto dell’astanteria e di Medicina di urgenza che in tutta la provincia sono soltanto 34: 14 a Frosinone, 20 a Cassino.Sulle carenze del Pronto soccorso dello “Spaziani” si sofferma anche Cittadinanzaattiva che sull’argomento terrà un incontro il 12 marzo. Innanzitutto il nodo del personale: «Dovrebbe essere pari a un DEA di primo livello e non lo è - scrive l’associazione -. Mancano figure mediche professionali importanti come il cardiologo, l’anestesista, il pediatra, l’ortopedico e un organico di radiologia pari a 6-7 unità. L’organico inoltre è sotto di 15 medici tra Pronto soccorso e Medicina d’urgenza».Poi i posti letto: «In provincia sono pari al 2,5 per mille mentre la legge ne prevede 3. Questa insufficienza è appesantita dal fatto che sono rimasti inattivati, in tutta la Asl, circa 80 posti letto previsti nei decreti regionali». Ad aggravare il tutto, sostiene Cittadinanzattiva, ci sono poi l’annosa insufficienza di lettighe che causa le file di ambulanze e i ritardi negli esami diagnostici per immagine che non consentono di liberare i posti letto.Secondo il consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, Danilo Magliocchetti, i numeri degli accessi al Pronto soccorso del polo Frosinone-Alatri (77mila) sono sufficienti per realizzare, come si chiede da anni, un Dea di II livello. «La normativa - spiega Magliocchetti - prevede che per il Dea di II livello servano un bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti, con un numero di accessi annui superiore a 70.000».Quindi, sottolinea l’esponente di Forza Italia, «il polo Frosinone-Alatri possiede entrambi i requisiti, perché il Ps del capoluogo, con la realizzazione del DEA di II livello, andrebbe ad inserirsi in una area geografica molto ampia che comprenderebbe anche l’area sud della provincia di Roma, con tutto il territorio di Colleferro e zone vicine, quindi con un bacino di utenza vicino ai 600.000 previsti. Il presidente Zingaretti dovrebbe seriamente prendere a cuore il problema».Per tornare al piano sul Rischio clinico c’è da evidenziare che nel 2018 gli incidenti sanitari nella Asl di Frosinone sono stati 50, meno dei 71 del 2017 e dei 66 del 2016, e in linea con quelli del 2014 e 2015. Per quanto riguarda invece i risarcimenti erogati manca il dato del 2018, mentre sono presenti quelli degli anni precedenti: 3,2 milioni nel 2017: 8,2 milioni nel 2016; 2,9 milioni nel 2015; 3,7 milioni nel 2014. Circa 20 milioni di risarcimenti erogati in quattro anni.