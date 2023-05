Promozione Frosinone in Serie A, il ministro dello Sport Abodi: «Società lungimirante, bel segnale per il calcio»

«Nel calcio e nello sport in generale bisogna prendere sconfitte e vittorie con una certa filosofia, certo sono segnali incoraggianti, non è una tendenza consolidata quindi i tifosi fanno bene a gioire, le comunità fanno bene a festeggiare, le amministrazioni continueranno a lavorare». Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, rispondendo, a Catania, alla domanda di un giornalista sul calcio nel Sud dopo lo Scudetto al Napoli e la promozione in Serie A del Frosinone.

«A Frosinone la società è stata lungimirante - ha sottolineato Abodi - ha realizzato uno stadio nuovo, un piccolo



gioiellino, ha investito tanto sull'impianto di allenamento. A Napoli ci sono delle buone premesse per migliorare il San Paolo ulteriormente, mi auguro che sia la possibilità di stabilire in maniera più strutturata un presidio per la 'scugnizzerià che consentirà di recuperare tutti i talenti che magari non finiscono in un campo di calcio e finiscono magari per strada. Prendiamo queste vittorie - ha osservato il ministro - come segnali di buon auspicio, di un impegno che si deve rinnovare ulteriormente con piena collaborazione, anche il governo fa la sua parte. L'ho detto al sindaco di Napoli, l'ho detto al presidente del Frosinone, anche se loro mi sembrano molto bene avviati. Una vittoria quindi per continuare a lavorare».