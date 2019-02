Carnevale, la Radeca compie 220 anni: ecco il programma

giovedì grasso

Venerdì

sabato

Domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia lunga 220 anni. La festa della Radeca edizione 2019 è stata presentata ieri presso il museo storico del carnevale ubicato presso la Casa della Cultura nel rione Giardino del centro storico del capoluogo. Una tradizione nata, come raccontano gli storici e le leggende di Frosinone dall'ormai lontano 1799 e che con il passare degli anni si sta cercando di valorizzare sempre di più.L'inaugurazione è prevista per domenica 24 febbraio. L'appuntamento è alle 11,30 in piazza della Libertà dove è prevista la cerimonia di apertura dei festeggiamenti con tanto di banda musicale che accompagnerà il corteo sino a piazza Cairoli alla base del campanile in attesa che il sindaco di Frosinone insieme ai radecari dia l'avvio delle festività.Ildalle ore 9 visita delle scuole al museo storico del carnevale mentre la sera dalle 19, presso la Casa della Cultura è prevista la classica tombolata con degustazione finale gratuita dei fini fini.primo marzo oltre alle visite guidate in mattinata al museo, alle 21 è prevista la rappresentazione teatrale dialettale Maria Nicola e chigl'i de sotto mentresera (2 marzo) alla villa comunale si terrà il veglione mascherato di beneficenza (pro U.I.C.I) del Gran ballo del Generale (con spazio dedicato all'animazione dei bambini). Il ricavato dei biglietti di ingresso (costo 25 euro) andranno in beneficenza.3 marzo dalle ore 15.30 presso la Casa della Cultura sfilata delle mascherine (esibizioni di clown e giocoleria).Lunedì 4 marzo spazio al sociale con il generale Championnet che farà visita ai ragazzi ospitati in queste case famiglia per portare loro un po' di allegria.Martedì 5 marzo sarà il giorno clou dei festeggiamenti del carnevale. Alle ore 10 presso la Casa della Cultura, festa mascherata, il matinée di Carnevale, dalle 13 sfilata dei carri allegorici (in totale ne sono previsti 10 con temi sul fantastico e i personaggi dei cartoon) nella parte bassa della città. Dalle 14,30 dal rione Giardino partirà la Festa della Radeca con il classico percorso all'interno del centro storico, la sfilata del corteo storico, il processo al generale in piazza VI Dicembre e il carnevale morto con il rogo del fantoccio nel rione Giardino.«Per noi - ha dichiarato l'assessore al Centro Storico Rossella Testa - presentare il programma costituisce di per sé una emozione. Il Carnevale fa parte del patrimonio culturale, sociale e sentimentale di ogni ciociaro, e rappresenta una tradizione da mantenere, implementare e trasmettere alle nuove generazioni».E non solo: il carnevale Frusinate è stato infatti inserito all'interno dei carnevali storici italiani e grande popolarità ha ottenuto nel corso di eventi dal risalto nazionale, come nel caso del raduno delle maschere italiane a Parma e, persino, nell'incontro alla presenza di Papa Francesco.«Il carnevale di Frosinone è un appuntamento irrinunciabile da parte di tutti i frusinati e non solo - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Valentina Sementilli è un momento di socializzazione, aggregazione e condivisione della nostra tradizione che più ci caratterizza».Alfonso Scaccia responsabile della Pro Loco ha ribadito come nell'arco degli anni il carnevale si sia modificato proprio grazie al ricambio generazionale e all'apporto dei giovani, a cui è stato dato sempre più spazio. «Grande spazio ha sottolineato Scaccia - quest'anno ai più giovani per trasmettere la tradizione anche nelle scuole e al sociale con le visite presso le case Famiglie per i ragazzi meno fortunati».