Sfatato, dunque, il tabù del “Benito Stirpe” dal Frosinone che, a distanza di tre mesi (2-1 contro lo Spezia nel campionato scorso) è tornato finalmente alla vittoria in casa contro un Ascoli mai arrendevole, ma sconfitto per 1-0 grazie ad un gol da cineteca di Salvi segnato alla mezzora della ripresa con un missile terra-aria. Un successo tutto sommato meritato quello della squadra di Nesta, ma anche sofferto e col brivido finale per la traversa colpita dall’ex Kragl direttamente su calcio di punizione dal limite. Molto deludente nei primi 45’ la formazione giallazzurra che, invece, nella seconda frazione come spesso accade, ha cambiato atteggiamento. I padroni di casa hanno, infatti, alzato baricentro e ritmi di gioco creando non poche difficoltà agli avversari e già al 7’ avrebbero potuto sbloccare il risultato. Tabanelli, però, dopo un regalo in disimpegno di Chiricò, solo soletto davanti all’ex Leali gli ha tirato addosso mancando la più clamorosa e facile delle occasioni. Una sorta di rigore in movimento come si usa dire in gergo.

OSPITI PERICOLOSI

Più Ascoli che Frosinone, invece, in un primo tempo in cui gli ospiti hanno comandato il gioco rendendosi pericolosi in più di una circosTanza, in modo particolare con lo scatenato Chiricò sulle cui serpentine in velocità D’Elia sulla corsia sinistra e i compagni di difesa sono andati a volte in difficoltà. In mezzo al campo la squadra di Nesta è apparsa lenta e impacciata con Tabanelli, Maiello e Kastanos sempre in ritardo rispetto ai dirimpettai nei tempi di gioco, sovrastati dalla corsa dei centrocampisti avversari, bravi e soprattutto rapidi ad innescare l’azione offensiva dei compagni più avanzati. Errori a ripetizione negli appoggi, anche i più semplici, da parte dei giallazzurri come al solito lenti e prevedibili nelle ripartenze. Baricentro basso quello del Frosinone, mentre Bertotto ha tenuto il suo Ascoli sempre alto e corto per evitare le ripartenze dei cociari che, però, dalle parti dell’ex Leali sono arrivati raramente e in una sola occasione hanno centrato lo specchio. E’ accaduto al 7’ , ma il colpo di testa di Parzyzsedk sul cross di Salvi è terminato di poco fuori.

LA PRIMA FRAZIONE

Tutto qui il Frosinone del primo tempo, a differenza dei marchigiani che si sono resi perIcolosi un paio di volte con Chiricò e con i centrocampisti Saric e Sabiri. Bardi, comunque, sempre attento e bravo a salvare il risultato nella ripresa opponendosi ai di Cavion e Pierini. Tutt’altra pasta, come detto, il Frosinone che ha messo alle corde l’Ascoli e alla mezz’ora ha raccolto i frutti di una chiara supremazia con il gol vincente di Salvi. L’esterno ha puntato l’area, ha superato con una serie di finte prima Kragl, poi Sabiri e con un missile terra-aria ha spedito il pallone sotto la traversa. Martedì sera (ore 21) giallazzurri impegnati di nuovo in casa contro l’Entella, per il primo turno infrasettimanale di campionato, intenzionati a cogliere la seconda vittoria di fila.



