Processo sul cimitero di Ferentino, fissato il confronto in aula tra Bacchi e Riggi

Entra nel vivo il processo nei confronti dell'ex assessore di Ferentino Luca Bacchi accusato di aver chiesto una tangente all'imprenditore Lorenzo Scarsella di Tivoli che aveva in concessione il project financing per l'ampliamento del cimitero.Nel corso dell'udienza che si è svolta ieri al tribunale di Roma sono stati mostrati i filmati ripresi dalle telecamere nascoste, compreso quello del blitz armato da parte dei gruppo dei campani nell'ufficio degli Scarsella. Sono stati inoltre ascoltati i carabinieri che condussero le indagini. Ma l'udienza che potrebbe decidere le sorti giudiziarie di Bacchi è stata fissata per il prossimo 27 maggio quando in aula ci sarà un confronto tra l'ex assessore e l'ex consigliere comunale Pio Riggi.Al termine dell'udienza il giudice ha disposto la revoca dei domiciliari per Bacchi.L'ex assessore, difeso gli avvocati Vincenzo Galassi e Pierpaolo Dell'Anno, venne arrestato nell'aprile dello scorso anno. A tirarlo in ballo fu proprio Riggi, il quale, qualche giorno dopo l'arresto, chiese di poter parlare con il magistrato inquirente e fece il nome dell'ex assessore sostenendo che, in giunta, avrebbe caldeggiato l'operazione con l'imprenditore Scarsella di Tivoli. Per il resto, contro Bacchi, non ci sono altre prove. Per questa ragione, l'ex assessore, convinto di poter dimostrare la propria innocenza, è stato l'unico ad aver scelto il rito ordinario.Sul caso del cimitero di Ferentino intanto sono arrivate le condanne nei confronti di Luciano Rosa (cugino di Pio Riggi) e dei tre campani vicini a un clan camorristico (Ugo Di Giovanni, Gennaro Rizzo, ed Emiliano Sollazzo) accusati di aver minacciato l'imprenditore Scarsella, in una occasione anche con una pistola nel corso di un blitz nel suo ufficio, per il pagamento della tangente di 300mila euro che, secondo l'accusa, sarebbe stata chiesta da Riggi.Tutti e quattro gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. La decisione del Gup è arrivata la scorsa settimana. Per tutti è caduta l'aggravante del metodo mafioso. Rosa, Rizzo e Sollazzo sono stati quindi condannati a 5 anni e 3 mesi. Di Giovanni, invece (per precedenti accumulati in passato) dovrà scontare 6 anni e 4 mesi.Nel caso di Riggi, invece, il Gup ha respinto l'ipotesi di patteggiamento a 2 anni che l'ex consigliere comunale aveva concordato con il pubblico ministero. Una pena ritenuta dal giudice troppo lieve rispetto alle accuse.