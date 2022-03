Venerdì 25 Marzo 2022, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 13:15

«Anna Maria Torriero mi disse che quel giorno aveva visto Serena Mollicone nella caserma dei carabinieri di Arce». Sonia Da Fonseca, uno dei testi chiave del processo sull'omicidio di Arce, rintracciata dopo essere risultata irriperibile nelle scorse udiuenze perché nel frattempo aveva cambiato domicilio, questta davanti alla Corte d'Assise di Cassino ha confertmato quanto le era stato confidato dall'ex amante di Santino Tuzi, il brigadiere morto suicidio nel 2008 dopo le rivelazioni choc su Serena Mollicone. La Da Fonseca, in particolare, ha dichiarato che la Torriero le disse che il giorno della scomparsa di Serena, il primo giugno 2001, andò in caserma per portare un panino a Tuzi e vide appunto Serena.

Un tassello importante per l'accusa perché riporta in ballo un testimone, Anna Maria Torriero, che al contrario si è sempre mostrata reticente, negando che Tuzi le avesse fatto confidenze su quanto sapesse e quanto fosse coinvolto nell'omicido della ragazza. Già ascoltata in una delle precedenti udienze, la Torriero sul particolare di Serena incrociata nella caserma dei carabinieri di Arce nel giorno della sua scomparsa si è trincerata dietro una serie di non ricordo.

Il processo per l'omicidio di Serena vede imputati l'ex maresciallo Franco Mottola, sua moglie Anna Maria, suo figlio Marco, l'appuntato Francesco Suprano e il luogotenente Vincenzo Quatrale.

Nell'udienza di oggi sarà ascoltato anche Antonio Mollicone, lo zio di Serena, che dopo la morte di papà Guglielmo, rappresenta la famiglia della vittima.