"Serena poteva essere salvata". E' la conclusione cui è giunta la professoressa Cristina Cattaneo, medicio legale consulente della procura di Cassino. E' emerso nel corso del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, assassinata il primo giugno 2001, per il quale sono fini a processo, dinanzi alla Corte d'assise di Cassino di Franco, Marco, Anna Maria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Alla stessa conclusione è giunto anche il professor Saverio Potenza, consulente della difesa, il quale ha affermato, ch se non le fosse stato imbustato il capo, "probabilmente si sarebbe potuta salvare". Ma per lo stesso professor Potenza l'ora del decesso è da ricondurre tra la " tra le 16.30 del primo giugno e le 5 del 2 giugno".

Nel corso dell'udienza si è proceduto alla misurazione della suola delle scarpe "dr martens" per il calcolo corretto del punto d'impatto del capo contro la porta dell'alloggio dela caserma dei carabineri di Arce. Sono alte 3 centimetri.