Venerdì 25 Marzo 2022, 09:24

È stata rintracciata dall'avvocato Dario De Santis, legale di parte civile, la super teste, Sonia Da Fonseca che dovrà confermare la presenza di Serena Mollicone all'interno della caserma di Arce la mattina del primo giugno 2001. La sua testimonianza era attesa già all'udienza di venerdì scorso, ma all'indirizzo indicato nel fascicolo processuale non era stata trovata e il presidente della Corte d'assise, Massimo Capurso, ha invitato la parte civile ad eseguire una nuova ricerca del teste. La citazione c'è stata in questi giorni ad un indirizzo diverso, non più a Ceprano, ma ad Arce, dove sono state inviate due raccomandate, mentre un terzo precetto è stato recapitato tramite l'ufficiale giudiziario.

NUOVO INDIRIZZO

«Ad oggi - ha detto l'avvocato De Santis - non abbiamo la prova del recapito, ma non escludo che la teste possa essere in aula». Ora una volta individuato il nuovo indirizzo di residenza se la donna non si presenterà in aula stamattina, come già anticipato dal presidente Capurso, ci sarà l'accompagnamento coattivo. Il processo, a carico dell'ex maresciallo Franco Mottola, sua moglie Anna Maria, suo figlio Marco, ma anche nei confronti di Francesco Suprano e Vincenzo, riprenderà con la testimonianza della Da Fonseca che è ritenuta molto importante perché dovrà confermare o meno, dinanzi alla Corte, quanto già dichiarato nel 2008 agli inquirenti. All'epoca disse che Annarita Torriero, la conoscente di Santino Tuzi, le riferì di aver visto la mattina del primo giugno 2001 Serena nella caserma, dove lei si era recata per portare un panino e una bottiglia d'acqua a Tuzi.

LA DICHIARAZIONE

Una circostanza, questa, che l'avvocato Dario De Santis, rappresentante storico della famiglia Mollicone, ritiene di grande rilievo processuale perché sarebbe la seconda persona che conferma, dopo il brigadiere Tuzi, la presenza di Serena, la mattina della scomparsa, nella caserma di Arce. Proprio in un alloggio, per la Procura, si sarebbe consumato il delitto della studentessa, la quale sarebbe stata spinta con violenza contro una porta e poi soffocata con un sacchetto attorno al collo. Ma Sonia Da Fonseca non è l'unico teste citato dalla parte civile. Oggi dovrebbero testimoniare il maresciallo Bruno Cimini, che eseguì la perquisizione all'interno dell'abitazione di Serena; Massimiliano Gemma sul confronto con Anna Rita Torriero; Antonio Mollicone sulle frequentazioni di Serena; Vincenzo De Luca sulla matassine di filo metallico e sul nastro adesivo che si vendevano all'epoca dei fatti; Elena Consiglio e, infine, Maurizio Grimaldi sui controlli antidroga che venivano fatti ad Arce nel periodo dell'omicidio e sui commenti sull'attività dei carabinieri. In questa fase sarebbe stato ascoltato anche papà Guglielmo Mollicone, ma dopo il decesso la Corte ha accolto la richiesta dell'avvocato De Santis, il quale ha fatto acquisire tutte le sommarie informazioni rese nel corso degli anni. Ora quelle dichiarazioni ritorneranno di piena attualità soprattutto con la testimonianza di Antonio Mollicone, fratello di Guglielmo. Sicuramente di rilievo saranno poi le dichiarazioni, in programma per le prossime udienze, dei due consulenti della parte civile: il generale Luciano Garofano e la dottoressa Laura Volpini, psicologa forense.

Vincenzo Caramadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA