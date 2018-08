Un elicottero TH-500B dell'Aeronautica Militare, appartenente al 72mo Stormo di Frosinone e utilizzato per la formazione dei piloti delle forze armate e dei Corpi dello Stato,è stato costretto a un atterraggio in un campo incolto nel comune di Fumone, vicino al lago di Canterno, in provincia di Frosinone.È stata una manovra cautelativa, come informa l'Aeronautica Militare, in seguito ad alcune specifiche indicazioni provenienti dalla strumentazione di bordo. L'atterraggio si è concluso senza alcuna conseguenza per cose o persone. È intervenuto il personale tecnico dell'Aeronautica Militare per capire le cause dell'inconveniente,oltre ai mezzi di soccorso del 72mo Stormo e ai carabinieri