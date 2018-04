Primo intervento di neurochirurgia nell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. «Per la prima volta in questa

Provincia abbiamo - si legge in una nota della Asl di Frosinone - presso

l'Ospedale Fabrizio Spaziani, Direttore di ruolo il Dott. Giancarlo

D'Andrea - un Reparto di Neurochirurgia (UOC Neurochirurgia) con 8 posti

letto. Oggi proprio il Dott. D'Andrea, già Dirigente Medico con una

consolidata esperienza professionale alle spalle presso l'Azienda

Ospedaliera Sant'Andrea di Roma, ha effettuato il primo intervento su un

paziente di una settantina di anni. L'uomo, a causa di una caduta

accidentale in casa, ha subito la rottura di vertebra e disco intervertebrale

con conseguente impossibilità a camminare per intervenuta stenosi dei

recessi foraminali ed effetto ghigliottina sugli arti inferiori.

L'intervento è riuscito e il paziente, una volta dimesso, dovrà

effettuare un periodo di riabilitazione». «Rispetto all'attesa del

territorio per un DEA di 2° livello - spiega nella nota il Commissario

Straordinario Luigi Macchitella - più volte ho avuto modo di esprimere che

l'elevazione del livello delle nostre prestazioni non dipendeva tanto da

una indicazione nominalistica, ma da una serie di Reparti che potevano

condurre a realizzarne il percorso. Oggi la ASL di Frosinone - prosegue

Macchitella - con Emodinamica, Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN),

l'istituzione della Radiologia Interventistica e la Neurochirurgia, di

fatto offre già prestazioni di DEA di 2° livello. La mia soddisfazione,

anche grazie al nuovo Reparto di Neurochirurgia, è soprattutto per le

centinaia di persone che non saranno più costrette a ricorrere fuori

Provincia. Il mio benvenuto va al Dott. D'Andrea, che ha scelto questa ASL

per prestare la sua opera professionale e un grazie alla Regione Lazio che ci

sostiene in questo percorso».

Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:33



