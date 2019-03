© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Ciociaria, in linea con il dato nazionale, incorona Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio è il nuovo segretario del Partito democratico. In provincia di Frosinone ha ottenuto tra tra l’80 e il 90 per cento dei consensi.Alle 17.30 in tutta la provincia avevano votato già in 16mila. Il dato definitivo sull’affluenza è stato pari a poco meno di 20mila votanti negli 87 seggi allestiti.Come detto non c’è stata storia. Alle ore 22, su 14mila schede scrutinate, oltre 10mila erano per Zingaretti. Per gli altri nemmeno un migliaio di preferenze: 678 per il segretario uscente Maurizio Martina, 551 per l’ex vice presidente della Camera, il renziano Roberto Giachetti, rispettivamente rappresentanti da una lista: “Lazio per Martina”, “Sempre Avanti con Anna Ascani” per Roberto Giachetti.IL DERBY VA A DE ANGELISIn provincia di Frosinone a farla da padrone è stata la lista a sostengo di Zingaretti, “Piazza Grande”, guidata da Francesco De Angelis che ha doppiato l’altra lista a supporto del presidente del Lazio, “Territorio con Zingaretti”, capeggiata dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo.