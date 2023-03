Lunedì 20 Marzo 2023, 07:36



Piergianni Fiorletta sarà il candidato a sindaco della coalizione Ferentino 2030. Lo hanno deciso ieri gli elettori chiamati alle primarie. Fiorletta se la vedeva con l'ex presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti e il giovane professore Manuel Caruso. Ai due seggi allestiti in piazza Matteotti ed al Villaggio Blue si sono recati in totale poco meno di 2700 elettori. Fiorletta che ha raccolto 1772 preferenze, Pizzotti meno di 800 e Caruso. Il già sindaco per due mandati sarà sostenuto dalle lsite Ferentino nel Cuore, Enea, Nuova Ferentino, Uniti Per Ferentino, Partecipare, Ferentino in Movimento ed Insieme.

Non è escluso che possa aggiungersi a questo punto la lista del candidato a sindaco. Al momento, oltre a Fiorletta, per la poltrona di sindaco alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, ci sono altri due candidati: Alfonso Musa per la coalizione civica vicina all'ex sindaco Antonio Pompeo che avrà anche l'appoggio del Pd e Angelica Schietroma di Ferentino nel Cuore. Il centrodestra per ora è spaccato. Ieri in molti hanno notato la presenza ai gazebo della coalizione di Ferentino 2030 di Maurizio Berretta della Lega. Ufficialmente era presente per un saluto ma in molti lo danno in dialogo costante con Fiorletta. Anche il gruppo che fa riferimento a Luca Zaccari ex presidente del consiglio provinciale vicino a Pasquale Ciacciarelli potrebbe spostarsi su Fiorletta. Se il quadro del centrodestra non dovesse ricomporsi non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa da Fiorletta che oltre a ringraziare tutti i cittadini che si sono recati alle urne per le primarie ha ringraziato i suoi sfidanti sottolineando il fatto che aveva dichiarato la disponibilità a mettersi in gioco attraverso le primarie un anno fa. Emozionato l'ex vicesindaco Luigi Vittori che più di tutti ha puntato sulle primarie e primo tifoso di Fiorletta. Ora si andrà avanti con il programma in attesa della composizione delle liste che si dovranno presentare entro il 15 aprile.