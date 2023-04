Giovedì 20 Aprile 2023, 09:29



Su Youtube gira un video dal titolo "Ecco perché Luca Moro è il futuro della nazionale italiana". Vederlo è uno spettacolo calcistico. Gol di tutte le fattezze: con dribbling in area, tocchi al volo, di testa, contropiede con palla infilata all'angolino, di opportunismo o costruiti. Non manca nemmeno il "cucchiaio" dal dischetto. Ne ha fatti tanti, indossando la casacca della Spal (nelle giovanili), oppure del Padova e soprattutto del Catania. Purtroppo di quelli (21 reti in 21 presenze in serie C la passata stagione) non ne rimane segno nelle statistiche, perché lo scorso anno la squadra siciliana fu esclusa dopo la prima metà del campionato e tutte le partite e le relative realizzazioni rese "invisibili". «E' un peccato, ma i gol fatti, la mia crescita sportiva e le emozioni che hanno portato a me ed ai tifosi, quelle rimangono» tiene a sottolineare Moro, il 22enne centrale offensivo canarino. Come giudica la sua stagione a Frosinone? «Sono cresciuto sotto tanti punti di vista, anche giocando in maniera diversa dallo scorso anno. Forse speravo di fare qualche gol in più, ma se dovessi scambiare un mio maggior numero di gol con il campionato che stiamo facendo, non lo farei mai. Eppoi - continua l'attaccante nato a Monselice (Veneto) - il campionato non è ancora finito e c'è tempo per farne degli altri. Il video? Alla Nazionale ci punto ancora, non mettiamo niente nel cassetto, fino a quando ci sarà la possibilità di una convocazione per l'Europeo, la mia speranza rimane aperta. Il calcio è molto veloce, le situazioni cambiano dall'oggi al domani e contano molto le ultime partite».

E le ultime partite conteranno tantissimo, proprio per puntare a grandi traguardi. Saranno cinque finali: «Le devo vedere così. Già adesso ne abbiamo una con il Sudtirol ed anche le altre per me saranno una più importante dell'altra e darò tutto me stesso». Quest'anno ha trovato in squadra un degno compagno, Mulattieri. Avete fatto un viaggio parallelo. C'è rivalità tra voi? «Assolutamente no. Siamo spesso insieme, con lui, con Gennaro (Borrelli) e con gli altri attaccanti non c'è alcun tipo di rivalità. Ho trovato dei "rivali-amici" se così si può dire. Poi tutti sappiamo che chi fa meglio gioca e questo ha aiutato entrambi a dare di più». Lei è di proprietà del Sassuolo, nel suo futuro vede una serie A con gli emiliani o con il Frosinone? «Entrambe le soluzioni mi piacciono non poco. Qui a Frosinone mi sono trovato bene. A Sassuolo anche. Sarebbero due belle soluzioni». A proposito di Catania, invece, li c'era un ambiente caldissimo, lei era un idolo degli isolani: «Anche qui il calcio viene vissuto intensamente ed il nostro stadio ci consente di sentire tutto il calore della curva del Frosinone che è veramente tanta roba». Manca un pezzetto per festeggiare la promozione, ma c'è anche un altro obiettivo importante, quel primo posto finale che il Frosinone meriterebbe, non fosse altro perché lo sta detenendo da inizio stagione in maniera continuativa dalla decima giornata: «Direi che è meglio fare un passo alla volta e concentrarci intanto sull'obiettivo promozione - risponde Moro -. Poi ci mettiamo a pensare al primo posto che, per il campionato che abbiamo fatto, sarebbe giusto coronare». Nel privato chi è il Moro di tutti i giorni? Quali sono i suoi hobby: «Nel poco tempo libero sto cominciando a dilettarmi nella cucina o almeno ci provo. Qualche volta poi vedo dei film o altre volte esco con i compagni di squadra. Frosinone è piccolina, ma in fondo c'è tutto e poi aggiunge ridendo Moro - se ci fossero troppe cose da fare e troppe distrazioni, non andrebbe nemmeno bene». Il suo idolo calcistico? «Lewandowski. E' una punta completa, che fa gioco, finalizzazione, intelligenza, professionalità. Un grande giocatore». Domenica la partita del Bari dove la guarderà? «Ora pensiamo a sabato, poi eventualmente penseremo anche a dove guardare Pisa-Bari» conclude un concentratissimo Moro.