Prevenzione dei tumori, il camper della Asl a Veroli, Ausonia e Coreno Ausonio

Ultime tappe estive del tour della prevenzione della Asl di Frosinone. Il camper stazionerà nel fine settimana a Veroli e Ausonia e chiuderà la campagna di screening oncologico itinerante per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice uterina e colon retto, giovedì prossimo 28 luglio a Coreno Ausonio.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Trattamento multidisciplinare dei tumori cerebrali,... SANITÀ Asl, il neo manager: «Offrire servizi sempre...

Il “Truck della Prevenzione” è presente oggi, sabato 23 luglio, a Veroli in Piazzale delle Filippine fino alle 17.30 e, con lo stesso orario, domani ad Ausonia in Piazza Mercato.

Il tour si chiude giovedì 28 luglio, sempre dalle 9 alle 17.30, presso l’Area Mercato di Coreno Ausonio.

​L’accesso è libero in ordine di arrivo. La campagna è destinata a donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. Verranno effettuate un massimo di 35 mammografie. Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25-29 anni, HPV test alle donne tra i 25 ed i 64 anni. L’orario per il Pap test è invece dalle 9 alle 12.30.

Verranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, test di screening per i tumori del colon retto, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17.30.