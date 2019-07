© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta sul presunto mercato dei voti in cambio di posti di lavoro alle elezioni comunali, del 2015 e del 2017, a Piedimonte San Germano: torna libero anche l’imprenditore Piero Varlese.A disporre l’immediata liberazione del noto imprenditore del settore metalmeccanico è stato il Gip del Tribunale di Cassino, il dottor Salvatore Scalera, il quale ha accolto la richiesta della difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Mose De Rubeis. Il Gip Scalera preso atto della revoca dellemisure nei confronti del sindaco Gioaccchino Ferdinandi e del vice sindaco Leonardo Capuano (già tornati in Comune alle loro funzioni), da parte del Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari e applicato l’obbligo di firma all’imprenditore. Tutti, come noto, sono rimasti coinvolti agli inizi di luglio nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino e portata avanti dai carabinieri del comando provinciale di Frosinone. Indagine avviata per un presunto scambio elettorale: vale a dire posti di lavoro in cambio di voti in occasione delle ultime elezioni comunali. La Procura, nel frattempo, ha già notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.