Venerdì 8 Aprile 2022, 07:34

Nel giorno in cui la Dia ha diramato il rapporto semestrale sulla criminalità organizzata in provincia di Frosinone dove si evincono tutte le criticità del territorio, in particolar modo per quel che riguarda il Cassinate (vedi altro servizio a pagina 36 ), arriva un'altra doccia gelata per il Sud della Provincia: il ridimensionamento del commissariato di pubblica sicurezza di Cassino.

A lanciare l'sos è la Silp, il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia della Cgil, con il segretario generale provinciale Angelo Di Paola. Parole nette quelle del leader della Silp Cgil che mette a nudo le criticità relative alle tematiche della sicurezza nell'area Sud della Ciociaria. Il sindacalista lancia un appello che suona come un monito, soprattutto ai rappresentanti delle istituzioni locali: «Il progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche della Pubblica Sicurezza - dice - annuncia un impoverimento delle risorse umane per il Commissariato di Cassino. Il programma prevede che in un prossimo, ma vicinissimo, futuro l'organico di uno dei presidi di sicurezza del cassinate venga privato di ulteriori lavoratori di polizia. Paradossale e grave se si pensa che già oggi gli uomini e le donne in divisa sono in numero insufficiente rispetto alla mole di lavoro e alle molteplici problematiche proprie del territorio. Territorio che paga anche il recente accorpamento del Distaccamento di Polizia Stradale con la Sottosezione della specialità della Polizia di Stato che di fatto ha ridotto la presenza delle pattuglie della Polizia Stradale sulla viabilità interna del cassinate. Reparto, anche questo, che soffre la mancanza di personale».

IL TERRITORIO

Nella nota si evidenzia che il territorio del Basso Lazio, che dieci anni fa è riuscito a preservare la presenza del Tribunale sfuggendo ai tagli imposti in tutta Italia proprio per la sua posizione geografica delicata, «ha un'unicità in provincia come un polo universitario molto frequentato e una delle maggiori mete a livello nazionale del turismo religioso caratterizzato dalla presenza dell'abbazia di Montecassino». Ecco, quindi, il monito rivolto alle istituzioni: «La relazione semestrale al parlamento della DIA del 2020 e le dichiarazioni del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, del 2015 confermano che il problema delle infiltrazioni esiste e necessita di azioni di contrasto. E per contrastare il fenomeno occorrono mezzi e uomini che la paventata riorganizzazione sembrerebbe non prendere in considerazione».

Proprio a causa della carenza di organico, nei giorni scorsi il dipartimento Polfer di Roma ha annunciato che dalle 19 di sera alle 7 della mattina non ci saranno più gli agenti della polizia ferroviaria nella stazione di Cassino. A tal proposito la Silp-Cgil annota: «Si tratta di un provvedimento che ha visto la nostra contrarietà perché così si contrae sempre più l'offerta di sicurezza alla collettività e carica di lavoro chi invece continua ad operare in altri presidi su quella fascia oraria. Facciamo appello alle istituzioni e alle forze democratiche di Cassino e del territorio che lo circonda affinché attuino ogni utile iniziativa per favorire il necessario cambio di tendenza sulle politiche della sicurezza e della legalità nel cassinate». E le istituzioni locali, fanno subito sentire la loro voce. Il sindaco di Cassino Enzo Salera proprio ieri ha infatti scritto una lettera indirizzata al Ministero dell'Interno e al Compartimento Polfer di Roma manifestando forte preoccupazione per la chiusura del servizio notturno di Polizia.

Alberto Simone

