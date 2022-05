Prende un brutto voto e non rientra a casa, i carabinieri lo ritrovano dopo l'allarme dei genitori

Prende un brutto voto e non torna a casa. Paura ieri per uno studente di Ferentino. Il ragazzo era andato male in una interrogazione e temendo che i genitori lo rimproverassero, uscito da scuola, non è tornato a casa. Non vedendolo rientrare, dopo qualche ora, i genitori si sono preoccupati e hanno dato l’allarme ai carabinieri fornendo alcune foto e la descrizione dello zaino e dei vestiti che indossava quando al mattino era uscito di casa. Dopo alcune ore di ricerca il ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della Stazione. Era spaesato.

I militari dell’Arma si sono fatti raccontare cosa era successo e lo hanno rassicurato. Quindi lo hanno riportato a casa dove c’erano i genitori ad attenderlo con ansia. I familiari lo hanno abbracciato rassicurandolo che non sarebbe successo nulla per un brutto voto. . Tra l’altro il ragazzo non ha mai avuto particolari problemi a scuola.