Prende a pugni una donna e la manda in ospedale, denunciato

Questa mattina i carabinieri di Veroli hanno denunciato un

un 60enne di Boville Ernica per I reati di “lesioni personali colpose” ed “omissione di soccorso”.

Ieri pomeriggio l’uom, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato sito in Veroli, nel corso di un litigio intrapreso con una 54enne residente in Veroli già a lui nota, verosimilmente a seguito di pregresse vicende giudiziarie tra i due, la colpiva con alcuni pugni al volto dandosi poi alla fuga.

La donna, immediatamente soccorsa, veniva poi trasportata all’ospedale di Frosinone ove, dopo i previsti accertamenti sanitari, veniva dimessa con una prognosi di 30 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA