Alatri, premio Morganti: sabato le poesie per Emanuele

Mentre la città aspetta di conoscere la data e il luogo delle esequie di Thomas Bricca, il giovane ucciso da un colpo di pistola una settimana fa in centro storico, continuano le manifestazioni e i momenti di riflessione collettivi. Dopo la veglia organizzata presso la chiesa delle Mole Bisleti di lunedì sera, alla presenza del Vescovo Spreafico, un altro momento di preghiera in memoria di Thomas è stato annunciato per martedì prossimo sul luogo della sparatoria.

Intanto il Comitato del Premio Emanuele Morganti, istituito due anni fa per ricordare il ventenne di Tecchiena ucciso in piazza Regina nel 2017, annuncia per sabato prossimo l'iniziativa da tempo in cantiere per la lettura delle opere vincitrici della prima edizione del concorso e per lanciare la raccolta fondi. L'incontro si terrà alle17,30 presso la sede di Insieme Alatri OdV (in via la Noce 7 ad Alatri) e vedrà protagonista l'attore Michele Riondino che leggerà le poesie e i racconti vincitori della prima edizione del Premio Emanuele Morganti alla presenza di Melissa Morganti e di Daniele Vicari, uno dei fondatori del comitato. «In questi giorni tristi per la nostra comunità dichiarano dal comitato- per l'ennesimo omicidio avvenuto ad Alatri che ha causato la morte di Thomas, allievo del Pertini che per primo ha ospitato il Premio, ci siamo chiesti se confermare o meno l'iniziativa, che consiste nell'avvio di una raccolta fondi per rendere autonomo e durevole il premio e per l'avvio del processo costitutivo della Associazione Culturale Premio Emanuele Morganti'. Abbiamo deciso di confermare l'iniziativa continuano- proprio perché il premio è nato per sollecitare una continua riflessione su ciò che ci accade intorno e semmai qualcuno avesse pensato che la vicenda di Emanuele fosse solo un episodio isolato e casuale, ora purtroppo dovrà considerare la necessità di quella riflessione collettiva, che dovrà essere sempre più seria e approfondita, sulle dinamiche sociali che stanno mettendo a dura prova la coesione e la tenuta del nostro tessuto cittadino. L'iniziativa di sabato sarà inevitabilmente- chiude la nota- un'occasione di riflessione collettiva e di vicinanza alla famiglia di Thomas».