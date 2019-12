Precipita dal tetto, ferito gravemente l'ex assessore di Atina Fortunato Di Paolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Precipita dal tetto: elitrasportato a Roma l'ex assessore alla Cultura di Atina.Fortunato Di Paolo, approfittando della bella giornata di sole, stava effettuando dei lavoretti sul tetto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo. Violento l'impatto con il cemento. Tutto è accaduto in pochissimi minuti: erano da poco trascorse le 15 quando l'ex amministratore comunale è precipitato rovinosamente da un'altezza di circa 10 metri.La richiesta di intervento è stata immediata e sul posto è giunta in pochissimi minuti un'ambulanza del 118. Sono state prestate le prime cure, ma i sanitari dinanzi alla gravità delle ferite e dei traumi riportati dall'insegnante hanno predisposto il trasferimento in eliambulanza in un nosocomio più attrezzato della Capitale. L'elicottero è stato fatto atterrare al campo sportivo di Atina, dove era presente anche il vicesindaco Davide Frattaroli.L'ex assessore Di Paolo era cosciente, ma è stato stabilizzato e trasferito all'Umberto I di Roma, dove è arrivato in codice rosso: ha riportato numerosi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.La notizia del drammatico incidente si è diffusa rapidamente in tutta la Valle di Comino, suscitando apprensione. Di Paolo, che è anche insegnante presso una scuola media della città, è molto conosciuto e stimato da tutti. Vicinanza è stata espressa anche dal vice presidente della Provincia, Luigi Vacana.