Precipita dal sesto piano, muore docente di inglese di Arpino

Precipita dal sesto piano dell'appartamento in cui viveva a Roma, muore un quarantenne di Arpino, Marco Giacomo Fraioli. La tragedia è avvenuta ieri mattina nel quartiere Colli Albani in via Rocca Priora.A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare l'uomo che quasi certamente è deceduto sul colpo dopo un volo di quasi 20 metri. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del gruppo Tuscolano che hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti per capire esattamente cosa sia accaduto.Marco Fraioli, figlio di due noti commercianti di Arpino proprietari di un negozio nella centralissima piazza Municipio, era un ragazzo brillante, pieno di interessi. Era laureato in Scienze della comunicazione e lavorava come docente di inglese, materia per la quale si era specializzato con un master a Cambridge. Grande la sua passione per la musica: suonava anche in un gruppo rock molto apprezzato in tutto il territorio.I carabinieri stanno ricostruendo quando accaduto nelle ore immediatamente precedenti alla tragedia attraverso le testimonianze degli amici, i tabulati telefonici e gli accessi al computer. Non si esclude alcuna ipotesi, anche quella che possa essersi trattato di un gesto volontario.La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Arpino dove Marco era molto conosciuto. Da tempo viveva nella Capitale ma tornava spesso nella sua cittadina.Centinaia i messaggi di cordoglio sui social network e di vicinanza alla famiglia che si trovava fuori per un weekend quando hanno appreso la terribile notizia. Sono rientrati rapidamente per raggiungere Roma.