Boville Ernica è la location dello spot per una campagna nazionale a difesa dei più piccoli, con testimonial d’eccezione Maria Grazia Cucinotta. La presentazione dell'evento conclusivo a cura dell’impresa sociale “Con i bambini” si volgerà domani, venerdì 5 ottobre alle 10.30, presso la Camera dei deputati a Roma. Per l'occasione verrà presentato il cortometraggio.«Siamo lieti che il nostro bellissimo centro storico - dichiara il sindaco Enzo Perciballi - sia stato scelto come set naturale per la realizzazione di uno spot ideato da Impresa sociale Con i bambini, Soggetto attuatore del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile. A rendere ancora più prestigiose le riprese cinematografiche è stata certamente la presenza dell’artista Maria Grazia Cucinotta, testimonial della campagna, che ha visto protagonista insieme a lei uno dei bambini del nostro territorio. E insieme a lui molti altri. Quasi tutti i figuranti sono infatti di Boville Ernica. Il cuore della nostra città per due giorni si è trasformata in un vero e proprio set cinematografico che ha attirato l’attenzione di tantissime persone ed è riuscito a coinvolgere giovani, anziani e bambini».Anche il sindaco Perciballi, anche lui, insieme alla sua famiglia, fra le comparse di una scena girata in piazza, proprio nel ruolo di sindaco. Tutti i protagonisti, compresa la signora Cucinotta, hanno sposato la causa e si sono prestati gratuitamente. Lo spot sarà presentato durante l’evento nazionale che si terrà domani, venerdì 5 ottobre, a Roma, presso la Camera dei deputati, e in seguito diffuso sui canali web e social.