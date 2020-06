Potenziato il servizio bus in corrispondenza ai treni veloci, presto il biglietto integrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo la fermata. Oravanta anche una nuovissima flotta del, interamente composta da mezzi ecologici «euro 6», gestita dache, da lunedì, ha inserito, all’interno della programmazione delle corse delle proprie linee, sei navette in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati.Non solo, ma la Cialone Tour sta analizzando e monitorando, giorno dopo giorno, quelle che sono le reali esigenze dell’utenza, al fine di riprogrammare le linee ed incrementare l’uso dei treni. Il tutto in prospettiva di poter emettere i biglietti per gli autobus, integrati con Trenitalia. Questi i nuovi orari e percorsi.delle navette del Trasporto pubblico locale, dunque, è statain modo da poter coincidereche, con la fermata Tav, sosteranno a Frosinone, diventando, quindi, appetibili, anche per coloro che dovessero provenire dall’Agro Pontino, dall’Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone., in questo primo periodo di attivazione delle sei linee dedicate alla coincidenza con i treni superveloci,, al fine di soddisfare la richiesta dell’utenza .«L’intero settore della mobilità frusinate sta vivendo una vera e propria rivoluzione, che passa non solo per la storica fermata Tav alla stazione del capoluogo, ma anche per l’interconnessione tra i treni superveloci e i mezzi del trasporto pubblico locale, oltre che con il sistema sperimentale di 12 km di piste ciclabili urbane attualmente in via di realizzazione - ha dichiarato il sindaco di Frosinone,- Il capoluogo diventerà un importante. Il Comune di Frosinone dimostra, così, di valorizzare ogni opportunità in grado di costituire volano di sviluppo per l’intero territorio, promuovendo, nello stesso tempo, ogni azione volta a incrementare la qualità della vita e una mobilità sempre più intelligente ed ecosostenibile».