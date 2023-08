Poste, lavori all'ufficio di Fontechiari. Rientra nel progetto "Casa dei servizi digitali"

Sono iniziati una settimana fa il lavori presso l’ufficio postale di Fontechiari, in via Regina Margherita, dove Poste Italiane ha avviato interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Il servizio è garantito presso l’ufficio postale di Broccostella, in via Stella, 53, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35, e il sabato fino alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Casalvieri, in Piazza San Rocco, con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.

«Si ricorda che sia nella sede di Broccostella che in quella di Casalvieri sono a disposizione gli Atm Postamat, attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 - si legge in una nota - Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Fontechiari avranno una durata stimata di circa 20 giorni lavorativi».

Poste Italiane – Media Relations