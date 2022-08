Poste, gli uffici tornano all'orario pre estivo in tutta la provincia di Frosinone

Poste Italiane comunica che da domani - giovedì 1 settembre - in concomitanza con il primo giorno di pagamento delle pensioni, tutti gli uffici postali di Frosinone e provincia saranno disponibili secondo i consueti orari di apertura al pubblico.

In particolare, a Frosinone città, le sedi 3 (via Mascagni) e Centro (Piazza della Libertà), i soli due uffici postali a doppio turno che per alcuni giorni di agosto sono stati aperti osservando una lieve temporanea rimodulazione oraria estiva, sono entrambi già disponibili con il tradizionale orario continuato fino alle 19.05, per tutte le operazioni.

A Frosinone e provincia, nessuna interruzione estiva per gli 87 Atm Postamat che hanno invece continuato a essere in funzione regolarmente sette giorni su sette, 24 ore su 24, e sono stati molto utilizzati, in special modo nelle località turistiche.

L’Azienda ricorda che i principali servizi di Poste Italiane tradizionalmente offerti “in presenza”, sono disponibili online attraverso il sito poste.it, l’app “Ufficio Postale” e l’app “Banco Posta”, strumenti con i quali è possibile anche effettuare la prenotazione del proprio turno a sportello da remoto, scegliendo l’ufficio postale più vicino e l’orario dell’operazione a sportello più comoda in relazione alle proprie esigenze.

La prenotazione con ticket elettronico è possibile anche con WhatsApp: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le semplici indicazioni di un operatore virtuale di Poste Italiane.