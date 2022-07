Poste, nuove assunzioni in provincia: arrivano 24 portalettere

Proseguono anche nel 2022 gli interventi di politiche attive del lavoro di Poste Italiane a Frosinone e provincia. Proprio in questi giorni, infatti, sono state formalizzate 24 assunzioni di portalettere per integrare il personale dei centri di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi operativi sul territorio provinciale. In particolare, 18 postini sono già operativi dalla prima metà di luglio e gli altri 6 entreranno a far parte degli organici entro la fine dell’estate.

«L'azienda - si legge in una nota - continua il processo di assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Lazio e nel resto d’Italia per lo svolgimento di attività di portalettere con una attenzione particolare a lavoratori che hanno reso la propria prestazione lavorativa con contratto a termine. Tra le altre politiche attive Poste Italiane è impegnata anche in interventi di trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, alle assunzioni da mercato esterno e all’attivazione di percorsi interni di sportellizzazione».