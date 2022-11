Posta Fibreno, la siccità riporta alla luce le vasche e i condotti dell'antico mulino

La siccità colpisce anche la riserva naturale del lago di Posta Fibreno dove si abbassano le acque e spuntano le vasche e le antiche architetture del mulino che ospita la sede della riserva. Uno spettacolo suggestivo per quanto allarmante quello che offre in questi giorni il lago di Posta Fibreno. Si possono osservare le vasche e gli archi in pietra all’interno dei quali passava l’acqua per poi incanalarsi sotto il mulino e muovere gli ingranaggi delle macine.

Fino a poco tempo fa tutta l'area era completamente sommersa dall'acqua e vi si specchiavano il cielo e gli alberi creando uno spettacolo suggestivo. Completamente a secco anche i canali che costeggiano la strada e al cui interno si vedevano abitualmente le caratteristiche nutrie e numerose specie acquatiche che oggi si sono spostate verso il lago e l’isola galleggiante. «Era già accaduto in passato ma non in queste dimensioni - ha commentato il sindaco Adamo Pantano -. È la siccità che sta caratterizzando in questo periodo tutto il paese e che si riverbera anche sulla nostra riserva».