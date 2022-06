Portafoglio smarrito al mercato, intervengono i vigili e lo ritrovano

Smarrisce il portafoglio al mercato di Cassino con oltre duecento euro di banconote in contanti. A ritrovarlo, poco dopo, sono stati gli agenti della Polizia Locale di Cassino agli ordini del comandante Pugliese che lo hanno ritrovato e restituito al legittimo proprietario. All'interno, oltre a 255 euro in contanti, c'era una scheda bancomat e una carta di credito. Il portafoglio è stato smarrito in mattinata in Piazza Nicholas Green dove il sabato si svolge il mercato settimanale. I serrati controlli da parte dei vigili urbani, sempre presenti nelle adiacenze dei banchi, hanno permesso di ritrovare subito il portafoglio che altrimenti rischiava di non finire mai più nelle mani del legittimo proprietario.