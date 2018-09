di Domenico Tortolano

Qual è lo stato di salute e di manutenzione di ponti, strade e scuole della provincia di Frosinone? Lo ha chiesto, dopo il disastro di Genova, il Ministero delle Infrastrutture a tutti gli Enti di governo territoriale. E i tecnici dell'Amministrazione provinciale hanno compilato un dettagliato elenco delle opere esistenti con la descrizione dello stato di queste strutture indicando anche le risorse economiche necessarie per effettuare accurate indagini e la definitiva messa in sicurezza.

SETTE SCHEDE

Servirebbero ben 105 milioni di euro per tutti gli adeguamenti e i consolidamenti strutturali di cui più di 16 milioni per gli istituti scolastici di competenza della Provincia. I tecnici hanno diviso il lavoro in sette schede delle quali sei dedicate alla viabilità e una alle scuole. Sotto osservazione ci sono da tempo quasi esclusivamente ponti, strade e scuole. L'Ente ha potuto approntare subito le schede informative perché già lo scorso anno aveva effettuato per proprio conto un monitoraggio di tutte le opere con personale proprio e la collaborazione dell'Università di Cassino. Inoltre la Provincia di Frosinone ha presentato un esposto cautelativo nel marzo del 2017 indirizzato alla Prefettura e alla Procura della Repubblica, nel quale chiede le risorse per la gestione di strade e scuole; norme ordinamentali per chiudere i bilanci in equilibrio; norme sull'organizzazione del personale, che consentano di avere nelle piante organiche professionalità per poter far fronte alle funzioni assegnate. Dal monitoraggio sono state previste spese per 105.446.303 euro di cui 88.706.000 euro per viabilità e ponti e 16.740.303 euro per le scuole superiori. Così suddiviso per i 29 istituti: settore edilizia scolastica e vulnerabilità sismica 994.584 euro, lavori di adeguamento sismico e antincendio 15.745.718 euro.

LE AREE

Nell'Area 1 sono incluse 73 strade con ponti che attraversano i comuni di Alatri, Trivigliano, Fiuggi, Paliano, Serrone, Piglio, Vico nel Lazio, Collepardo, Anagni, Sgurgola, Filettino, Veroli, Acuto. I lavori riguardano la protezione delle scarpate, reti parasassi, parapetti dei ponti, barriere di sicurezza, guardrail, muri di protezione e gabbiotti. Per una spesa di 29 milioni 515 mila euro. Nell'Area 2 sono state monitorate 6 strade per una spesa di 9 milioni 440 mila euro. I lavori riguardano l'adeguamento e il consolidamento di strade e ponti sulla Frosinone-Gaeta, sulla Morolense e sulla Pedemontana dei Lepini tra i comuni di Frosinone, Ceccano, Amaseno, Morolo, Ferentino, Pofi, Arnara, Torrice, Castro dei Volsci, Patrica, Giuliano di Roma, Supino. Nell'Area 3 sotto osservazione 25 ponti tra i comuni di Alatri, Ceprano, Strangolagalli, Pofi, Monte san Giovanni Campano, Fontana Liri e Arpino per una spesa di 5.910.000 euro. Nell'Area 4 sono comprese ben 84 vie provinciali con ponti per una serie di interventi per 14 milioni e 55 mila euro. I comuni attraversati sono da Cassino alla Valle dei santi, Roccasecca, Pontecorvo, Aquino, Castrocielo, Ausonia, Coreno Ausonio, San Giorgio a Liri, Castelnuovo Parano, Pignataro, Arce, Falvaterra, Pastena, Colfelice, san Giovanni Incarico. Nell'Area 5 la spesa stimata è di 28 milioni di euro per le strade, compresi i tratti della superstrada, che vanno dal sorano sino a Cassino e Roccasecca-Casalvieri con numerosi ponti da consolidare. Nell'Area 6 ci sono 27 ponti nelle vie di attraversamento delle zone del cassinate fino a Terelle, S.Elia, Viticuso, Vallerotonda, Belmonte Castello per una spesa di 1.786.000 euro.

«La nostra Amministrazione osserva il presidente Antonio Pompeo - la prima dopo la riforma delle Province, com'è noto ha affrontato un compito difficilissimo dovuto al drastico taglio delle risorse finanziarie e di personale. Ciò nonostante ha messo in campo molti interventi sulle scuole, sulle strade e sulle altre opere di competenza grazie a una gestione estremamente oculata. E' noto come, per esempio, sia stata effettuata la chiusura di un ponte sul Liri (sulla strada provinciale Bonifica, nei pressi di Pignataro Interamna) proprio in seguito alle azioni di monitoraggio. Risorse tolte ai servizi che non producono risparmi ma diseconomie poiché con il peggioramento dello stato delle opere i costi degli interventi aumentano immancabilmente ».

Per il consigliere provinciale delegato, Massimiliano Quadrini:«L'Ufficio tecnico della Provincia di Frosinone è attento allo stato delle nostre opere e la nostra amministrazione ha già chiesto ufficialmente maggiori risorse per poter effettuare la loro messa in sicurezza definitiva. Senza voler creare alcun allarme, infatti, pur non ravvisando gravi criticità il nostro ufficio ha elencato con precisione cosa serve e quanto serve per compiere tutte le sistemazioni. La richiesta dell'elenco che noi abbiamo subito esaudito presso il Ministero delle Infrastrutture sarà dunque una ufficiale presa in visione di quanto abbiamo già detto più volte».



