Pontecorvo, veleni social contro Berlusconi dopo la morte: il sindaco presenta querela

Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha sporto querela nei confronti di un concittadino accusandolo di 'istigazione all'odio' per i contenuti di un post pubblicato su facebook in cui ha commentato la morte di Silvio Berlusconi scrivendo "È morto un nanomafioso.

Lo aspettano Falcone e Borsellino: non può marcare visita".

Anselmo Rotondo è uno storico dirigente di Forza Italia ed ha fatto parte a lungo del Coordinamento provinciale di Frosinone.

In un video della durata di tre minuti diffuso nella tarda mattinata, il sindaco ha stigmatizzato il comportamento del concittadino giudicando "inaccettabile il comportamento di chi si sfizia di fronte alla morte, anziché affrontarla come momento di riflessione e compassione. Ho deciso di recarmi alla stazione dei

carabinieri di Pontecorvo dove ho presentato querela per quattro reati".

I reati ipotizzati da Anselmo Rotondo sono l'istigazione all'odio, il vilipendio a carica dello Stato, la diffamazione a mezzo Facebook, il danno d'immagine alla città. Il sindaco ha chiesto alla Procura della Repubblica di Cassino di estendere le indagini anche a chi ha commentato il post. Non solo: "Una copia della querela è stata inviata alla prefettura di Frosinone".