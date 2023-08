Domenica 6 Agosto 2023, 08:45

La Tre Esse Italia s.r.l. non è legittimata ad agire per il Comune di Pontecorvo per l'accertamento, la riscossione e le attività esecutive di recupero dei crediti comunali dopo la scadenza del contratto avvenuta del 2020.

E' quanto ha deciso il Tribunale di Piacenza, accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Davide Iannarelli, difensore della CLC s.r.l. con sede nella città emiliana, contro la quale Tre Esse Italia s.r.l. aveva presentato istanza di fallimento per il recupero di alcuni tributi sorti tra il 2010 al 2013. Rigettando l'istanza di fallimento, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza del contratto priva immediatamente il concessionario di tutti i poteri di agire per conto dell'ente comunale, sia per l'attività di accertamento che per le azioni cautelari ed esecutive. «Sul punto - ha spiegato l'avvocato Iannarelli - il Tribunale ha ritenuto che la clausola contrattuale di cosiddetta "ultrattività" contenuta nel contratto tra il Comune di Pontecorvo e la Tre Esse Italia s.r.l. (ossia la clausola che avrebbe consentito, secondo Tre Esse Italia s.r.l., di continuare le attività suddette nonostante la scadenza del contratto) sia una clausola manifestamente nulla, in quanto carente di un termine certo e oggettivo entro il quale il concessionario è chiamato a restituire il carico all'ente comunale, non potendo la continuazione dell'attività per conto del comune dipendere dalla volontà dello stesso concessionario di proseguire con i tentativi di recupero. La clausola è stata ritenuta anche incompatibile con le norme sovraordinate di derivazione comunitaria a garanzia della concorrenza, in quanto, una volta scaduto il contratto, l'affidamento del servizio risulterebbe di fatto sottratto alle procedure di gara». Si tratterebbe quindi, riportando le parole della decisione, di un "espediente per legittimare inerzie e ritardi della P.A".

«Il Tribunale di Piacenza - ha spiegato l'avvocato della srl Pompeo Polito - ha erroneamente ritenuto che la Tre Esse non abbia poteri per agire per il Comune di Pontecorvo e nelle prossime ore verrà depositata impugnazione avverso il provvedimento in questione. La pronuncia del Tribunale di Piacenza rappresenta, infatti, un unicum, giuridicamente incomprensibile, tra tutte le corti che hanno più e più volte ribadito la piena legittimazione della Tre Esse Italia quale concessionaria del Comune di Pontecorvo. La decisione è frutto, invero, di un completo travisamento delle norme poste a base del contratto di riscossione tra il Comune di Pontecorvo e la società concessionaria. Fermo restando che tale provvedimento, non definitivo, può valere solo tra le parti in giudizio e non può di certo essere pubblicato e diffuso a terzi senza il consenso espresso della Tre Esse Italia S.r.l. - che deve intendersi, nel caso di specie, espressamente negato - appare opportuno far presente che la Suprema Corte di Cassazione ha comunque espressamente escluso che l'invalidità del contratto stipulato col concessionario possa riverberare effetti sugli atti di accertamento ed esazione dei crediti pubblici da quest'ultimo compiuti».Vincenzo Caramadre